Katy Perry recruta produtor acusado de estupro para álbum feminista

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Uma das cantoras pop de maior sucesso da década passada, Katy Perry contava com um ás na manga durante o auge de sua carreira: o produtor Dr. Luke, por trás de hits como Teenage Dream, E.T e Roar. Em 2014, porém, tudo mudou quando ele foi acusado por outra cantora, Kesha, de estupro e abusos contínuos ao longo de uma década. O nome do músico se tornou veneno publicitário e, logo, a popstar encerrou a parceria frutífera. Já dez anos depois, ela parece ter superado o acontecido. Segundo a Rolling Stone americana, Perry recrutou o antigo comparsa para seu novo disco, Woman’s World, cuja primeira faixa tem lançamento agendado para 11 de julho.

Continua após a publicidade

Com chavão feminista, o álbum quer promover o empoderamento feminino. Em prévia publicada no TikTok, Perry é vista com os mesmos trajes que veste na capa da obra — um biquíni branco e calças metálicas com ar futurista. No trecho, canta: “Sexy e confiante, tão inteligente. Ela veio do céu, tão suave e tão forte”. Após o sucesso comedido dos álbuns Witness e Smile, a cantora almeja retomar o apelo comercial estrondoso que teve pela última vez em Prism, trabalho produzido por Luke, Max Martin e a dupla Stargate. Segundo a revista, todos retornaram. Uma fonte ligada à gravadora Capitol Records disse ao veículo que Katy “sabia exatamente o álbum que queria e o time necessário para tal”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KATY PERRY (@katyperry) Continua após a publicidade

Kesha travou batalha judicial contra Dr. Luke por quase uma década. Suas acusações iniciais, formalizadas em 2014, chegaram ao tribunal em 2016, mas não resultaram em qualquer pena por se referirem a eventos prescritos, ocorridos em 2008 ou antes, assim como por insuficiência de provas quanto ao suposto ódio do produtor ao gênero feminino. Encerrado o caso de abuso sexual, um processo de difamação de Luke contra ela prosseguiu até que ambos chegassem a um acordo em 2023.

Ao longo da disputa, Kesha recebeu o apoio de diversas colegas da indústria, como Lady Gaga, Miley Cyrus, Fiona Apple, Adele e Taylor Swift — que até doou 250 000 dólares para que a amiga custeasse as despesas jurídicas. Dr. Luke, por sua vez, seguiu trabalhando com artistas como Doja Cat e Kim Petras, tendo sido indicado ao Grammy em 2022 pelo álbum Planet Her.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Continua após a publicidade

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial