Kate Bush revela preocupação religiosa com música de ‘Stranger Things’

Reclusa, a cantora Kate Bush deu sua primeira entrevista desde o sucesso de Running Up That Hill (A Deal with God), resgatada do baú por Stranger Things. Ao canal BBC Radio 4, a inglesa de 63 anos revelou que a música se chamaria apenas A Deal With God (Um Acordo com Deus, em português), mas a menção religiosa causou receio entre os produtores da gravadora. “Acho que estavam preocupados de que a música não fosse tocada na rádio. Que as pessoas achassem o título delicado demais”, explicou.

Kate já havia dito na época do lançamento da música, em 1985, que o título que ela desejava impediria a canção de ser aceita em países muito religiosos, como Itália, França e Irlanda. “Poderíamos ser censurados apenas pela palavra Deus no título.” A razão da letra citar o acordo com Deus, contudo, tem razões bem cristãs. “A ideia geral era fazer um acordo com Deus para que homem e mulher trocassem de lugar para que um entendesse melhor o outro. Seria comum numa música assim que houvesse um ‘pacto com o diabo’. Mas eu pensei, o melhor e mais poderoso seria fazer um pacto com Deus.”

O clássico embala pontos importantes da quarta temporada de Stranger Things, o que provocou diferentes interpretações da canção. “Gosto que as pessoas ouçam uma música e tirem dela o que quiserem. Mas originalmente ela foi escrita com a ideia de um homem e uma mulher trocando de posições um com o outro, apenas para sentir como é”, explicou.