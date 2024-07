Kamala é brat: a estratégia da candidata americana para conquistar jovens

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Nome favorito para assumir a candidatura democrata à Casa Branca, Kamala Harris viralizou nas redes sociais após receber apoio de uma figura inusitada: a cantora inglesa Charli XCX, que chamou a vice-presidente dos Estados Unidos de “brat“. Melhor traduzido como “pirralha”, o termo em inglês é usado para descrever crianças rebeldes, que desafiam as regras. A palavra também é título do último disco de Charli, que chegou às plataformas de streaming em junho e se transformou em meme.

Na tarde de domingo, 21, pouco depois do presidente Joe Biden desistir de sua campanha à reeleição, Charli endossou a possível candidatura de Kamala Harris em seu perfil no X, antigo Twitter. “Kamala é brat”, escreveu a artista em uma publicação que já acumula 320 000 curtidas e 50 milhões de visualizações. O apelido caiu nas graças da vice-presidente, que alterou as cores da conta oficial de sua campanha no X para o verde limão, mesmo tom utilizado na capa do disco de Charli. Com a mudança, o perfil ganhou mais de 500 000 seguidores em um único dia.

kamala IS brat — Charli (@charli_xcx) July 22, 2024 Continua após a publicidade

“O termo brat descreve uma garota que é um pouco bagunceira, gosta de festejar e às vezes diz algumas coisas idiotas, que se sente como ela mesma, mas talvez também tenha um surto”, explicou Charli em um vídeo postado no TikTok. “Ela meio que se diverte com isso, é muito honesta, muito direta. Um pouco volátil. Isso é brat“, completou a artista. O meme pode aproximar Kamala Harris de eleitores jovens, que têm papel decisivo nas eleições presidenciais de 2024. “O tanto que esta única postagem [de Charli] pode ter feito pelo voto dos jovens não é insignificante”, disse David Hogg, ativista de 24 anos e fundador do movimento estudantil March For Our Lives.

