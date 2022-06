Johnny Depp lamenta os efeitos da fama em nova música com Jeff Beck

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Dias após a vitória na Justiça contra a ex-esposa Amber Heard, Johnny Depp revelou que iria lançar um disco com o guitarrista Jeff Beck, intitulado 18. Previsto para ser lançado em 15 de julho, o ator – e agora guitarrista – divulgou nesta quinta-feira, 9, o primeiro single do trabalho, This Is a Song for Miss Hedy Lamarr.

A letra chama a atenção, pois é um lamento sobre os efeitos da fama e pode ser entendido como uma reação do artista aos comentários que ele foi alvo durante o processo de divórcio. “Eu não acredito, não posso acreditar, não vou mais acreditar nos humanos”, canta Depp no refrão.

Este é o segundo single do álbum que Beck e Depp lançam. O primeiro foi a canção Isolation, cover de John Lennon, lançado nas primeiras semanas após a pandemia. Embora conte com faixas autorais, como This Is A Song For Miss Hedy Lamarr, o disco sairá com diversos covers, como Beach Boys, Velvet Underground, Everly Brothers e até What’s Going On, clássico de Marvin Gaye.

Beck elogiou o novo colega. “Eu não tenho um parceiro criativo como ele há séculos. “Só espero que as pessoas o levem a sério como músico porque é difícil para algumas pessoas aceitarem que Johnny Depp pode cantar rock ‘n’ roll”, disse. A dupla divulgou ainda a capa do disco, que é uma ilustração feita por Sandra, esposa de Beck, inspirado nos dois músicos quando eles tinham 18 anos de idade.

