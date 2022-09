João de Aquino, violonista e compositor de ‘Viagem’, morre aos 77 anos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

João de Aquino, compositor e violonista, autor da melodia de canções como Sagarana (1969) e Viagem (1972), ambas letradas por Paulo César Pinheiro, morreu aos 77 anos na noite desta quarta-feira, 28. A informação foi confirmada no perfil oficial nas redes sociais do músico. “A música brasileira perde um grande violão, e nós perdemos um amigo muito querido. Abraços na família”, escreveu o cantor e compositor João Bosco no Facebook. O velório será nesta sexta-feira, 30, às 11h, e aberto ao público, no Cemitério de Inhaúma, no Rio de Janeiro.

Nascido em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, João de Aquino cresceu com a música e tinha em quem se inspirar. Ele era filho de maestro e primo do violonista Baden Powell. Aos dez anos, já estudava violão. Em sua carreira, trabalhou com Candeia, Elza Soares, Dicró, Monarco, Martinho da Vila, Nelson Sargento, Cartola, Elizeth Cardoso, Aldir Blanc, Radamés Gnattalli, e muitos outros. Com seu jeito singelo de tocar, João de Aquino tirava de seu violão notas que emocionavam os ouvintes com suavidade e precisão. Prova disso foi seu último trabalho, o elogiado Elza Soares & João de Aquino, lançado em 2021, com o registro apenas em voz e violão dos encontroe que teve com a cantora em estúdios nos anos 1990.

Entre seus trabalhos, estava ainda Axé, Gente Amiga do Samba (1978), de Candeia, no qual foi compositor, arranjador e produtor musical. Em sua carreira, lançou os álbuns Violão Viageiro (1974), Terreiro Grande (1978), Asfalto (1980), Patuá (1991), Carta Marcada (1994) e Sabor (2002).