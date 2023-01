Janis Joplin 80 anos: veja como a cantora estaria hoje

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Janis Joplin, que completaria 80 anos nesta quinta-feira, 19, encarnou como ninguém a sina “live fast, die young” (viva rápido, morra jovem). Morta aos 27 anos, por overdose de heroína, ela passou como um meteoro pela contracultura dos anos 1960.

Por causa de sua morte tão precoce, muitos fãs sempre se perguntaram como a cantora estaria hoje. Com o auxílio de inteligência artificial, o advogado e fotógrafo turco Alper Yesiltas foi atrás da resposta e chegou a um resultado impressionante.

O projeto, chamado As If Nothing Happened (Como Se Nada Tivesse Acontecido, na tradução livre para o português), apresenta imagens de ídolos como Freddie Mercury, Amy Winehouse, Michael Jackson, princesa Diana, Bruce Lee, Elvis Presley, Janis Joplin e muitos outros, divulgados em seu Instagram @alperyesiltas.

“Com o desenvolvimento da tecnologia de IA, fiquei empolgado por um tempo, pensando que ‘qualquer coisa imaginável pode ser mostrada na realidade’”, escreveu Yesiltas sobre o projeto. “Quando comecei a mexer com tecnologia, vi o que podia fazer e pensei no que me faria mais feliz. Eu queria ver algumas das pessoas que eu sentia falta de novo na minha frente e foi assim que esse projeto surgiu.”

Segundo ele, a parte mais difícil foi fazer a imagem parecer real. “O momento que mais gosto é quando acho que a imagem à minha frente parece muito realista, como se tivesse sido tirada por um fotógrafo.” Para criar as imagens, Yesiltas usou softwares como AI REmini e programas de edição de imagem como Adobe Lightroom e VSCO.