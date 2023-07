Janelle Monáe mostra seio em show e levanta debate sobre sexualização

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Após mostrar os seios em show no Essence Music Festival nesta sexta-feira, 30, a cantora Janelle Monáe causou polêmica entre os fãs que a criticaram por sexualizar a mulher negra.

A artista levantou a blusa enquanto cantava a música Yoga. Em seu novo trabalho, a artista dá continuidade à história que contou no conceitual Dirty Computer (2018), sobre uma revolução liderada por seu empoderado alter ego, Cindi Mayweather. O novo álbum é ambientado num mundo onde as mulheres venceram a batalha contra o totalitarismo e o prazer feminino significa também amor-próprio. Afrofuturista, a artista entrega um álbum com faixas dançantes com pitadas de blues e de reggae. Na música Water Slide, por exemplo, ela provoca: “Se eu pudesse transar comigo aqui e agora, faria isso”.

Entre os comentários dos fãs, no entanto, muitos também defenderam a artista. “A Janelle é uma adulta, de 37 anos, que fez uma escolha individual. Como homem, cresci vendo videoclipes de rap com imagens de mulheres sexualizadas. Todos produzidos por homens, numa indústria que quer que as vejamos como objetos. Agora, estamos vendo uma mulher negra, adulta, expressando sua liberdade pelos seus próprios termos e não sabemos como lidar com isso”, escreveu um deles.