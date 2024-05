Ivete Sangalo cancela mega turnê que faria pelo Brasil; saiba o motivo

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Ivete Sangalo anunciou nesta quarta-feira, 15, o cancelamento da turnê A Festa, que marcaria as comemorações dos 30 anos de carreira da baiana. Segundo comunicado enviado à imprensa, o cancelamento se deu porque “a produtora responsável pela realização dos shows não conseguiria garantir as condições necessárias para que as apresentações da artista acontecessem da forma como foram concebidas, com a excelência e segurança prometidas e acordadas”.

No final de 2023, a baiana deu um gostinho do que viria pela frente com um espetáculo pomposo no Maracanã. Batizado de Esquenta Ivete 3.0, a apresentação contou com uma estrutura de proporções inéditas entre artistas nacionais, dezenas de dançarinos, efeitos especiais e um mergulho nos sucessos que embalaram a carreira da cantora. “O Esquenta foi apenas um capítulo e agora a festa vai começar”, disse o vídeo do anúncio da turnê agora cancelada. “A realização de um projeto dessa magnitude exige a mobilização de uma estrutura complexa, que só se viabilizaria se houvesse um nível de planejamento e organização adequados, que garantissem, com a antecedência necessária, todas as condições prometidas, esperadas e pactuadas em contrato”, atesta o comunicado.

Com trinta shows agendados, o giro começaria no dia 1º de junho em Manaus, e Ivete ficaria na estrada até abril de 2025, quando encerraria a turnê no Rio de Janeiro. Entre os ingressos disponibilizados, havia uma série de pacotes vips com experiências de 3.000 reais — incluindo ingressos em área especial, um show acústico exclusivo ao final da apresentação principal, acesso a passagem de som e outras regalias nos bastidores. Quem adquiriu os ingressos deve entrar em contato com a promotora do evento para buscar orientações sobre o procedimento de reembolso dos valores pagos.