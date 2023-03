Irmãos e rivais: roqueiros do Oasis trocam ‘afagos’ e dão esperança a fãs

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O impensável pode acontecer: as chances de uma reunião do Oasis, antes vista como algo tão improvável quanto o retorno dos dinossauros, aumentaram. Os irmãos Liam e Noel Gallagher, mestres na arte de se ofender mutuamente nas redes sociais, começaram a trocar discretos afagos, suficientes para aumentar a esperança dos fãs com o retorno do grupo.

Recentemente, Liam elogiou o novo single do irmão, Dead to The World. Um elogio bem ao modo dele. “Como pode um homenzinho tão mesquinho escrever uma música tão bonita”, disse. Já Noel disse em um podcast que não quer mais ofender o irmão pela internet. “Ele tem meu número. Ele tem o número do meu empresário. Me ligue. Para de falar merda na internet e vamos ver o que tem para me dizer.”

Para os padrões dos dois irmãos, os movimentos são baitas elogios. Há 20 anos, por exemplo, Noel disse que gostaria de fazer um show com o irmão, mas percebeu que “só faria isso para calar a boca desse idiota”. Noel também criticou o set-list do irmão, dizendo que ele só toca música dos Oasis porque não conseguiu compor músicas boas novas.

Em tempos nos quais várias bandas fazem turnês de mentirinha de despedida, um retorno do Oasis seria mais que bem-vindo. Mas sem brigas.