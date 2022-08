Interesse póstumo faz Olivia Newton-John voltar às paradas

A morte de Olivia Newton-John na segunda-feira, 8, aos 73 anos, levou a atriz e cantora de volta às paradas musicais, noticiou a Billboard na terça-feira, 16. Na última atualização da parada de músicas digitais do site, o hit Hopelessly Devoted To You, música mais bem colocada da cantora, aparece na quinta posição. O Top 20 ainda conta com outras duas músicas de Olivia: Magic, na 11ª posição, e You’re The One That I Want, na 17ª.

Durante a semana de 5 a 11 de agosto, quando ocorreu a morte de Olivia, as vendas digitais de suas músicas nos Estados Unidos aumentaram mais de 6 000%, enquanto as reproduções de seu catálogo no streaming cresceram 615%. Só nesse período You’re the One That I Want registrou um aumento na procura de 134%, alcançando 1,9 milhão de reproduções, enquanto Devoted saltou 328%.

Olivia se tornou mundialmente famosa em 1978, com o musical Grease: Nos Tempos da Brilhantina. Na produção, estrelada por ela ao lado de John Travolta, a cantora e atriz representou a transição da juventude americana dos anos 1950 – que assumiu um lado mais rebelde e contestador, graças especialmente à explosão do rock and roll. Em 1980, ela se entregou à disco music e suas purpurinas no filme Xanadu, no qual interpretou uma deusa grega da dança que ajuda um mortal a abrir uma boate.