Incêndio em roda gigante de festival na Alemanha deixa 30 pessoas feridas

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Mais de 30 pessoas ficaram feridas após um incêndio atingir duas gôndolas de uma roda gigante no Highfield Festival em Leipzig, Alemanha, na noite deste sábado, 17. O festival é um dos maiores do país, com cerca de 30.000 participantes. Segundo a emissora alemã Deutsche Welle, a maioria das pessoas teve ferimentos leves de inalação de fumaça, porém quatro pessoas sofreram queimaduras e uma delas foi ferida após cair da gôndola. As causas do acidente estão sendo investigadas pela polícia.

“Os afetados estão recebendo tratamento e estão bem, considerando as circunstâncias”, disseram os organizadores do Highfield Festival em um comunicado. “Estamos em coordenação próxima com o corpo de bombeiros, a polícia e os serviços de resgate e médicos. Vamos isolar a roda gigante adequadamente e então continuar as operações conforme planejado”, completou o comunicado.

O acidente ocorreu durante o show do rapper alemão Ski Aggu. Em comunicado, ele disse que disseram pelo fone de ouvido que ele não deveria parar o show em nenhuma circunstância e dizer no microfone para o público manter a calma e evitar que a situação piorasse.

A programação deste ano do festival contou com as bandas Rise Against, Macklemore, Peter Fox, Flogging Molly, Less Than Jake, The Kooks, Mando Daio, Marsimoto, Cro, entre outros.

