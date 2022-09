Ídolo negacionista do rock faz show bizarro em retorno aos palcos

O músico britânico Ian Brown, fundador da banda de rock alternativo The Stone Roses, fez uma bizarra apresentação no último domingo, 25, em Leeds, na Inglaterra, ao tocar sem banda e ser criticado pelos fãs. A reputação do músico já não andava lá essas coisas desde o início da pandemia, quando ele divulgou ideias negacionistas e lançou um hino anti-lockdown, segundo noticiou o site Consquence of Sound.

O show marcou o início da turnê do músico no Reino Unido em uma década. Brown, no entanto, era a única pessoa no palco e cantou todas as suas canções sob faixas pré-gravadas, numa espécie de karaokê. “Desolado em ver Ian Brown ganhar meu ingresso de 40 libras, em show esgotado hoje em Leeds – sem banda”, escreveu um fã no Twitter. “Ian Brown faz karaokê e mata suas próprias músicas”, escreveu outro. Nas redes sociais, o público que compareceu à apresentação fez um alerta dizendo que quem for ao show não espere repertório dos Stone Roses ou banda de apoio.

Durante a pandemia, o músico criticou o distanciamento social e o uso de máscaras. “Me dizem: ‘Mas Ian, numa pandemia o correto é usar máscara!’. Concordo. Mas que pandemia?”, ele escreveu na época. “Planejada, desenhada e executada para fazer de nós escravos digitais”, completou.

Gutted to see @ianbrown turn up to his £40 a ticket, sold out gig at leeds tonight WITH NO BAND. I’m a life long fan but it was bad. #ianbrown does karaoke and butchers his own tunes. Most were too pissed to care but I had to get out after this one. Longsight M13 was a highlight. pic.twitter.com/8owVy2NHjS — TORIES OUT! (@I_R_Mole) September 25, 2022

Saw Ian Brown in Leeds last night. If you are a fan of Ian Brown's solo stuff and you have tickets for his tour, you'll love it but don't go expecting Stone Roses songs or a backing band as he has neither. Decent night though 🎶 pic.twitter.com/NqDJ315ymW — Steve Knight (@steveknight71) September 26, 2022

