Guns N’ Roses cancela show na Escócia após doença misteriosa

A bruxa está solta na turnê europeia do Guns N’ Roses. Aos 60 anos, Axl Rose não parece estar passando por uma boa fase. Sua voz falhou recentemente em um show na Noruega e no último final de semana, em um show em Londres, o cantor sofreu uma crise de ansiedade. Agora, o show que a banda faria nesta terça-feira, 5, em Glasgow, na Escócia, foi cancelado devido a um problema de saúde de alguém do grupo não especificado. A doença também não foi revelada.

O anúncio do cancelamento do show foi feito pela banda em suas redes oficiais. “Infelizmente, devido a uma doença e após aconselhamento médico, o GN’R não poderá se apresentar em Glasgow em 5 de julho de 2022”, diz o comunicado. “Estamos trabalhando em opções de reagendamento para este show. Guarde seu ingresso e aguarde uma atualização”, completa o texto. Os shows de abertura de Gary Clark Jr. e Phil Campbell & The Bastard Sons também foram cancelados.

Sadly, due to illness and medical advice, GN’R will not be able to perform in Glasgow, tomorrow 5-July-2022. We are working on rescheduling options for this show so please hold onto your tickets and wait for a further update. We appreciate your understanding and patience. pic.twitter.com/jvNl1Sc5yO

— Guns N' Roses (@gunsnroses) July 5, 2022