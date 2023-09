Guitarrista do Dire Straits, Jack Sonni morre aos 68 anos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Jack Sonni, ex-guitarrista da banda de rock britânica Dire Straits, morreu aos 68 anos. A informação foi confirmada pelo perfil oficial do grupo no Twitter e a causa da morte não foi divulgada.

Americano nascido na Pensilvânia, Sonni integrou a banda entre 1985 e 1988. Ele havia conhecido os irmãos Mark e David Knopfer no final dos anos 1970, quando trabalhava em uma loja de guitarras. A banda ainda era novata na época. Sonni se juntou ao grupo após a saída de David, o então guitarrista. Apesar do curto período com os colegas, Sonni participou do disco Brothers in Arms (1985), um dos grandes sucessos do Dire Straits, bem como da grandiosa turnê homônima. Antes de tudo, participara da banda The Leisure Class nos anos 1970.

Depois do nascimento das filhas, em 1988, ele optou por deixar a carreira de músico. Nesse meio tempo, trabalhou como roteirista, além de apresentar um podcast, The Leisure Class with Jack Sonni, que teve episódios entre fevereiro e setembro do ano passado. Em 2017, Sonni voltou a fazer shows com a banda no projeto Dire Straits Legacy, e também com The Leisure Class.

Mark Knopfler, vocalista e guitarrista principal do Dire Straits, fez uma homenagem ao amigo em suas redes sociais nesta sexta-feira, 1º. “Uma triste despedida do nosso velho amigo Jack Sonni, que conheci quando ele trabalhava no Rudy’s Music Stop na Rua 48. Jack era um genuíno entusiasta da guitarra que adorava tocar, improvisar e conversar sobre guitarras e amplificadores o dia todo”, escreveu Knopfler. “Jack fez amigos onde quer que fosse, e seus muitos amigos ao redor do mundo sentirão sua falta. Nossos pensamentos estão com sua família neste momento”, completou.

Continua após a publicidade

'A sad farewell to our old friend Jack Sonni, whom I met when he was working at Rudy’s Music Stop on 48th St. Jack was a genuine guitar enthusiast who loved to play, jam, and talk guitars and amps all day. (1/2) pic.twitter.com/sxu5deJWc4 — Mark Knopfler (@MarkKnopfler) September 1, 2023

Publicidade

Siga