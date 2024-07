Gravadora divulga vídeos históricos de Cássia Eller, Gal e Elza Soares

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A gravadora Trama divulgou nesta sexta-feira, 26, uma série de entrevistas históricas em seu canal no YouTube, com artistas como Cássia Eller, Milton Nascimento, Gal Costa, Marcelo D2, Zélia Duncan, Fagner, Cláudio Zoli, Lenine, Jair Rodrigues e Elza Soares. Toda quinta-feira, novas entrevistas serão adicionadas ao acervo.

Os vídeos foram resgatados diretamente do acervo da gravadora e convertidos para 4K, garantido uma qualidade excepcional de imagem e som. Para o fã, é um deleite assistir entrevistas de artistas que ja nos deixaram, como Cássia Eller, Jair Rodrigues ou Elza Soares, além de poder ver Marcelo D2 ou Zélia Duncan bem novinhos falando dos planos da carreira para o futuro. Trata-se de um resgate essencial da história da MPB.

À frente do processo de restauração do acervo está o produtor João Marcello Bôscoli, que comanda a Trama ao lado do sócio André Szajman. Bôscoli ressalta a importância do trabalho: “Vale destacar que estamos realizando a digitalização de cerca de 23 mil mídias. Algumas já estavam em HD, mas há muita coisa em fitas físicas como Digital Betacam, Mini DV, VHS, filme e outros formatos. É um trabalho que requer muita precisão e o ciclo não pode ser acelerado, pois envolve a reprodução em máquinas lineares. Estamos mergulhados nesse processo há dois anos e, a partir de agora, vamos começar a liberar o material que já está restaurado”.

Além de entrevistas, o vasto acervo da companhia abrange shows, documentários, programas de TV, bastidores de gravações, raridades e material inédito.

