Gravações inéditas de Michael Jackson são descobertas em depósito nos EUA

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Doze fitas-cassete com canções inéditas de Michael Jackson, gravadas entre 1989 e 1991, foram descobertas em um depósito abandonado em Los Angeles, na Califórnia. O material foi encontrado pelo ex-policial Gregg Musgrove em uma unidade de armazenamento que um dia pertenceu ao produtor musical Bryan Loren, cujo paradeiro atual é desconhecido.

“Eu pesquisei em todos os sites de fãs. Há rumores de que algumas [das músicas] existem, algumas delas vazaram, e outras nunca viram a luz do dia”, disse Musgrove, em entrevista ao portal The Hollywood Reporter. Dentre as faixas inéditas, destacam-se Don’t Believe It (“Não Acredite”, em tradução livre), que trata dos rumores sobre a vida pessoal do cantor que circulavam na mídia na época, e Truth on Youth (“A Verdade Sobre a Juventude”), colaboração entre Jackson e o rapper LL Cool J. Além das canções, nas fitas, também é possível ouvir diálogos entre Jackson e Loren sobre seu processo criativo.

Musgrove entrou em contato com o espólio de Michael Jackson para negociar a venda das fitas, mas a proposta foi recusada. Ele planeja, então, leiloar o material, e estima que o valor em dólares possa chegar a sete dígitos. No entanto, apesar do espólio não reivindicar a propriedade das fitas, ele detém os direitos autorais de todas as gravações e composições de Jackson — o que impede que as faixas sejam lançadas publicamente.

