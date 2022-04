Grammy 2022: confira a lista completa de vencedores da premiação

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira desse blog, para o bem ou para o mal

Depois de dois anos com restrições por causa da Covid-19, a cerimônia do Grammy de 2022 volta a ser totalmente presencial. A Academia de Artes e Gravação dos Estados Unidos anunciou antes do início da cerimônia os ganhadores das categorias menos badaladas. O pianista Jon Batiste, até o momento, lidera em número de troféus, vencendo em quatro categorias. Ele foi indicado em 11 categorias. O Brasil fez bonito. A pianista brasileira Eliane Elias ganhou na categoria Melhor álbum de jazz latino pelo trabalho Mirror Mirror.

A cerimônia deste ano, que deveria ter ocorrido no início deste ano em Los Angeles, foi adiada devido a pandemia e ocorre no MGM Grand, em Las Vegas. Entre os favoritos, estão a jovem cantora Olivia Rodrigo, de 19 anos. Ela é a única que disputa todas as três categorias mais importantes: álbum, música e gravação do ano, pelo seu álbum de estreia Sour.

O sistema de indicações deste ano mudou. Antes, as decisões eram tomadas por 15 a 30 especialistas cuja identidade era desconhecida. Agora, as indicações foram feitas após votações dos 11 mil integrantes da academia. As mudanças vieram após as críticas feitas pelo cantor The Weeknd, que não havia sido indicado em nenhuma categoria na edição passada. Além disso, o número de indicados nas categorias principais aumentou de oito para dez.

1/12 LAS VEGAS, NEVADA - APRIL 03: Questlove (R) accepts the Best Music Film Award onstage from Pierce Freelon and Nnenna Freelon during the 64th Annual GRAMMY Awards Premiere Ceremony at MGM Grand Marquee Ballroom on April 03, 2022 in Las Vegas, Nevada (Matt Winkelmeyer/Getty Images) 2/12 LAS VEGAS - APRIL 3: Olivia Rodrigo arrives at THE 64TH ANNUAL GRAMMY AWARDS, broadcasting live Sunday, April 3 (8:00-11:30 PM, LIVE ET/5:00-8:30 PM, LIVE PT) on the CBS Television Network, and available to stream live and on demand on Paramount+*. (Photo by Francis Specker/CBS via Getty Images) (Francis Specker/CBS via Getty Images/Getty Images) 3/12 LAS VEGAS, NEVADA - APRIL 03: Olivia Rodrigo attends the 64th Annual GRAMMY Awards at MGM Grand Garden Arena on April 03, 2022 in Las Vegas, Nevada. (Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images) 4/12 O músico Lenny Kravitz no Grammy 2022 (Jeff Kravitz/Getty Images) 5/12 A cantora Olivia Rodrigo (Amy Sussman/Getty Images) 6/12 O cantor Lil Nas X no Grammy 2022 (Jeff Kravitz/Getty Images) 7/12 Jack Antonoff recebe o prêmio de melhor produtor não clássico no Grammy 2022 (Matt Winkelmeyer/Getty Images) 8/12 Alex P. Willson, Alan Ferguson e Jon Batiste recebe o prêmio de melhor videoclipe por Freedom, no Grammy 2022 (Denise Truscello/Getty Images) 9/12 Chrissy Teigen e John Legend no Grammy 2022 (Lester Cohen/Getty Images) 10/12 A cantora Dua Lipa no Grammy 2022 (Jeff Kravitz/Getty Images) 11/12 O cantor Justin Bieber e a esposa Hailey Bieber no Grammy 2022 (Jeff Kravitz/Getty Images) 12/12 Jungkook, RM, Suga, Jimin, Kelsea Ballerini, V, Jin e J-Hope, do BTS, no Grammy 2022 (Kevin Mazur/Getty Images)

Álbum do ano

We Are – Jon Batiste

Love For Sale – Tony Bennett & Lady Gaga

Justice (Triple Chucks Deluxe) – Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) – Doja Cat

Happier Than Ever – Billie Eilish

Back Of My Mind – H.E.R.

Montero – Lil Nas X

Sour – Olivia Rodrigo

Evermore – Taylor Swift

Donda – Kanye West



Canção do Ano

Bad Habits – Ed Sheeran

A Beautiful Noise – Alicia Keys & Brandi Carlile

Drivers License – Olivia Rodrigo

Fight For You – H.E.R.

Happier Than Ever – Billie Eilish

Kiss Me More – Doja Cat e SZA

Leave The Door Open – Silk Sonic

Montero (Call Me By Your Name) – Lil Nas X

Peaches – Justin Bieber com Daniel Caesar & Giveon

Right On Time – Brandi Carlile

Gravação do Ano



I Still Have Faith In You – ABBA

Freedom – Jon Batiste

I Get A Kick Out Of You – Tony Bennett & Lady Gaga

Peaches – Justin Bieber com Daniel Caesar & Giveon

Right On Time – Brandi Carlile

Kiss Me More – Doja Cat e SZA

Happier Than Ever – Billie Eilish

Montero (Call Me By Your Name) – Lil Nas X

Drivers License – Olivia Rodrigo

Leave The Door Open – Silk Sonic

Artista Revelação



Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

FINNEAS

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid LAROI

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie

Melhor performance solo pop

Drivers License – Olivia Rodrigo (VENCEDOR)

Anyone – Justin Bieber

Right On Time – Brandi Carlile

Happier Than Ever – Billie Eilish

Positions – Ariana Grande

Melhor performance em grupo ou dupla de pop

I Get A Kick Out Of You – Tony Bennett & Lady Gaga

Lonely – Justin Bieber & benny blanco

Butter – BTS

Higher Power – Coldplay

Kiss Me More – Doja Cat Featuring SZA

Melhor álbum vocal de pop

Justice (Triple Chucks Deluxe) – Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) – Doja Cat

Happier Than Ever – Billie Eilish

Positions – Ariana Grande

Sour – Olivia Rodrigo

Melhor álbum vocal tradicional de pop

Love For Sale – Tony Bennett & Lady Gaga

Til We Meet Again (Live) – Norah Jones

A Tori Kelly Christmas – Tori Kelly

Ledisi Sings Nina – Ledisi

That’s Life – Willie Nelson

A Holly Dolly Christmas – Dolly Parton

Melhor álbum de rap

Call Me If You Get Lost — Tyler, the Creator (VENCEDOR)

The Off-Season — J. Cole

Certified Lover Boy — Drake

King’s Disease II — Nas

Donda — Kanye West

Melhor música de rap

Bath Salts — DMX featuring JAY-Z and Nas

Best Friend — Saweetie featuring Doja Cat

Family Ties — Baby Keem featuring Kendrick Lamar

Jail — Kanye West featuring JAY-Z

M Y .L I F E — J. Cole featuring 21 Savage and Morray

Melhor performance de rap

Family Ties — Baby Keem featuring Kendrick Lamar

Up — Cardi B

M Y .L I F E — J. Cole featuring 21 Savage and Morray

Way 2 Sexy — Drake featuring Future and Young Thug

Thot Shit — Megan Thee Stallion

Melhor performance de rap melódico

Hurricane – Kanye West featuring The Weekend and Lil Baby (VENCEDOR)

P R I D E. I S. T H E. DEVIL — J. Cole featuring Lil Baby

Need to Know — Doja Cat

Industry Baby — Lil Nas X featuring Jack Harlow

WUSYANAM — Tyler, the Creator featuring YoungBoy Never Broke Again and Ty Dolla $ign

Melhor Álbum de Rock

Medicine at Midnight – Foo Fighters (VENCEDOR)

Power Up – AC/DC

Capital Cuts (Live From Capitol Studios A) – Black Pumas

No One Sings like You Anymore, Vol. 1 – Chris Cornell

McCartney III – Paul McCartney

Melhor Performance de Metal

The Alien – Dream Theater (VENCEDOR)

The Triumph of King Freak – Rob Zombie

Genesis – Deftones

Pushing the Tides – Mastodon

Amazonia – Gojira

Produtor do ano, não clássico

Jack Antonoff (VENCEDOR)

Hit-Boy

Ricky Reed

Mike Elizondo

Rogèt Chahayed

Melhor álbum country

Skeletons — Brothers Osborne

Remember Her Name — Mickey Guyton

The Marfa Tapes — Miranda Lambert, Jon Randall, and Jack Ingram

The Ballad of Dood & Juanita — Sturgill Simpson

Starting Over — Christ Stapleton

Confira os outros vencedores:

Melhor música de rock: Waiting on a War, de Foo Fighters

Waiting on a War, de Foo Fighters Melhor álbum de música alternativa: Daddy’s Home, de St. Vincent

Daddy’s Home, de St. Vincent Melhor performance de R&B: empate com Pick You Your Feelings, de Jazmine Sullivan e Leave The Door Open, de Silk Sonic

empate com Pick You Your Feelings, de Jazmine Sullivan e Leave The Door Open, de Silk Sonic Melhor música R&B do ano: Leave The Door Open, de Bruno Mars e Anderson Paak

Leave The Door Open, de Bruno Mars e Anderson Paak Melhor clipe: Freedom, de Jon Batiste

Freedom, de Jon Batiste Melhor música country: Cold, de Chris Stapleton

Cold, de Chris Stapleton Melhor engenharia de som de álbum não clássico : Love For Sale, de Dae Bennet, Greg Calbi e Steve Fallone

: Love For Sale, de Dae Bennet, Greg Calbi e Steve Fallone Melhor v ídeo musical longo : Summer of Soul (Ou Quando a Revolução Não Pôde ser Televisionada), do diretor Questlove

Summer of Soul (Ou Quando a Revolução Não Pôde ser Televisionada), do diretor Questlove Melhor álbum de pop latino: Mendó, de Alex Cuba

Mendó, de Alex Cuba Melhor álbum de música urbana: El Último Tour Del Mundo, de Bad Bunny

El Último Tour Del Mundo, de Bad Bunny Melhor álbum de teatro musical: The Unofficial Bridgerton Musical

The Unofficial Bridgerton Musical Melhor compilação de trilha sonora para mídia visual: The United States Vs. Billie Holiday

The United States Vs. Billie Holiday Melhor trilha sonora original: empate entre Soul, de Jon Batiste, e O Gâmbito da Rainha, de Carlos Rafael Rivera

empate entre Soul, de Jon Batiste, e O Gâmbito da Rainha, de Carlos Rafael Rivera Melhor canção escrita para mídia visual: All Eyes On Me [From Inside], de Bo Burnham

All Eyes On Me [From Inside], de Bo Burnham Melhor álbum de áudio imersivo: Soundtrack Of The American Soldier, de Jim R. Keene

Soundtrack Of The American Soldier, de Jim R. Keene Melhor performance global de música: Mohabbat, de Arooj Aftab

Mohabbat, de Arooj Aftab Melhor álbum de world music: Mother Nature, de Angelique Kidjo

Mother Nature, de Angelique Kidjo Melhor composição instrumental: Eberhard, de Lyle Mays

Eberhard, de Lyle Mays Melhor arranjo instrumental ou a capella: Meta Knight’s Revenge, do jogo Kirby Superstar

Meta Knight’s Revenge, do jogo Kirby Superstar Melhor arranjo de instrumentos e vocais: To The Edge Of Longing (Edit Version), de Vince Mendonza

To The Edge Of Longing (Edit Version), de Vince Mendonza Melhor álbum de new age: Divine Tides, de Stewart Copeland e Ricky Kej

Divine Tides, de Stewart Copeland e Ricky Kej Melhor improvisação de jazz solo: Humpty Dumpty (set 2), de Chick Corea

Humpty Dumpty (set 2), de Chick Corea Melhor álbum instrumental de jazz: Skyline, de Ron Carter e Jack DeJohnette

Skyline, de Ron Carter e Jack DeJohnette Melhor álbum de um grupo de jazz: For Jimmy, Wes And Oliver, de Christian McBride Big Band

For Jimmy, Wes And Oliver, de Christian McBride Big Band Melhor álbum de jazz latino: Mirror Mirror, de Eliane Elias

Mirror Mirror, de Eliane Elias Melhor performance solo de country: You Should Probably Leave, de Chris Stapleton

You Should Probably Leave, de Chris Stapleton Melhor performance de country em dupla ou em grupo: Younger Me, dos irmãos Osborne

Younger Me, dos irmãos Osborne Melhor canção de country: Cold, de Dave Cobb

Cold, de Dave Cobb Melhor performance de American roots: Cry, de Jon Batiste

Cry, de Jon Batiste Melhor canção de American roots: Cry, de Jon Batiste

Cry, de Jon Batiste Melhor álbum de americana: Native Sons, da banda Los Lobos

Native Sons, da banda Los Lobos Melhor álbum de bluegrass: My Bluegrass Heart, de Béla Fleck

My Bluegrass Heart, de Béla Fleck Melhor álbum de blues tradicional: I Be Trying, de Cedric Burnside

I Be Trying, de Cedric Burnside Melhor álbum de blues contemporâneo: 662, de Christone “Kingfish” Ingram

662, de Christone “Kingfish” Ingram Melhor álbum de folk: They’re Calling Me Home, de Rhiannon Giddens com Francesco Turrisi

They’re Calling Me Home, de Rhiannon Giddens com Francesco Turrisi Melhor álbum de roots music regional: Kau Ka Pe’a, de Kalani Pe’a

Kau Ka Pe’a, de Kalani Pe’a Melhor álbum de reggae: Beauty In The Silence, da banda SOJA

Beauty In The Silence, da banda SOJA Melhor gravação de dance ou música eletrônica: Alive, da banda Rüfüs Du Sol

Alive, da banda Rüfüs Du Sol Melhor álbum de dance ou música eletrônica: Subconsciously, do DJ Black Coffee

Subconsciously, do DJ Black Coffee Melhor pacote de gravação: Pakelang, de Li Jheng Han, Yu e Wei

Pakelang, de Li Jheng Han, Yu e Wei Melhor álbum de raízes gospel: My Savior, de Carrie Underwod

My Savior, de Carrie Underwod Melhor Música/Performance Gospel: Never Lost, de CeCe Winans

Never Lost, de CeCe Winans Melhor álbum em Surround Sound : Alicia, de Alicia Keys

: Alicia, de Alicia Keys Melhor álbum de Fok: They’re Calling Me Home, de Rhiannon Giddens e Francesco Turrisi

They’re Calling Me Home, de Rhiannon Giddens e Francesco Turrisi Melhore performance orquestral: Florence Price: Symphonie Nos. 1 & 3, de Orquestra de Filadélfia, Yannick Nézet-Séguin

Florence Price: Symphonie Nos. 1 & 3, de Orquestra de Filadélfia, Yannick Nézet-Séguin Melhor disco em edição especial limitada: All Things Must Pass, de Dhani Harrison, Olivia Harrison e Darren Evans

All Things Must Pass, de Dhani Harrison, Olivia Harrison e Darren Evans Melhor Engenharia de álbum clássico: Leslie Ann Jones e Michael Romanowski

Leslie Ann Jones e Michael Romanowski Melhor álbum regional mexicano ou tejano: A Mis 80’s, de Vicente Fernández

A Mis 80’s, de Vicente Fernández Melhor álbum instrumental pop: Tree Falls, de Taylor Eigsti

Tree Falls, de Taylor Eigsti Melhor gravação remixada, não clássica: Passenger (Mike Shinoda Remix), de Mike Shinoda

Passenger (Mike Shinoda Remix), de Mike Shinoda Melhor álbum latino de rock, urbano ou alternativo: Origen, de Juanes

Origen, de Juanes Melhor álbum de música cristã contemporânea: Old Church Basement, de Maverick City Music e Elevation Worship

Old Church Basement, de Maverick City Music e Elevation Worship Melhor álbum gospel: Believe For It, CeCe Winans

Believe For It, CeCe Winans Melhor performance ou música contemporânea cristã: Believe For It, de CeCe Winans, Mitch Wong e Dwan Hills

Believe For It, de CeCe Winans, Mitch Wong e Dwan Hills Melhor encarte: The Complete Louis Armstrong Columbia e RCA Victor Studio, de Ricky Riccardi

The Complete Louis Armstrong Columbia e RCA Victor Studio, de Ricky Riccardi Melhor álbum tradicional de música tropical latina: Salswing!, de Rubén Blades, Oberto Delgado & Orquestra

Salswing!, de Rubén Blades, Oberto Delgado & Orquestra Melhor álbum histórico: Joni Mitchell Archives – Vol. 1: The Early Years (1963-1967), de Joni Mithcell, Bernie Grundman, Patrick Milligan

Joni Mitchell Archives – Vol. 1: The Early Years (1963-1967), de Joni Mithcell, Bernie Grundman, Patrick Milligan Melhor álbum falado: Carry On: Reflections for a New Generation, de Don Cheadle

Carry On: Reflections for a New Generation, de Don Cheadle Melhor álbum de comédia: Sincerely Louis CK, de Louis CK