Gilberto Gil abre a casa para o espectador em trailer de novo documentário

A Amazon Prime Video liberou nessa quarta-feira, 1, o trailer oficial da série Em Casa com os Gil, com cenas que indicam o que o expectador verá no dia 24 de junho, quando a produção estreia na plataforma. O vídeo apresenta a família de Gilberto Gil em clima descontraído, transportando o especador para a intimidade de um dos nomes mais importantes da música brasileira, que abre as portas da sua casa para expor a preparação de sua turnê de 80 anos.

Com a participação de 40 familiares, os shows terão início no próximo mês, em uma mega turnê europeia de 40 dias. A preparação foi registrada por uma equipe de documentaristas e convertida na minissérie de cinco episódios, com 30 minutos cada. Nas imagens, além de Gil, vimos outros nomes conhecidos da família, como a esposa Flora, as filhas Bela, Preta, entre outros membros do clã. Extensa e calorosa, a família aparece entoando canções, defendendo suas músicas preferidas e entrando em atritos típicos da convivência familiar.

Assista ao vídeo: