Gary Rossington, guitarrista do Lynyrd Skynyrd, morre aos 71 anos

O guitarrista Gary Rossington, o único integrante original da lendária banda de rock sulista americana, Lynyrd Skynyrd, a tocar com a banda até hoje, morreu aos 71 anos. A causa da morte não foi informada.

A notícia foi divulgada nos perfis oficiais do grupo nas redes sociais. “É com nossa mais profunda solidariedade e tristeza que informamos que perdemos nosso irmão, amigo, membro da família, compositor e guitarrista, Gary Rossington, hoje. Gary está agora com seus irmãos Skynyrd e família no céu e jogando bem, como sempre faz. Por favor, mantenha Dale, Mary, Annie e toda a família Rossington em suas orações e respeite a privacidade da família neste momento difícil”, diz o texto.

A trajetória da banda, que está na estrada em turnê, é marcada por um desastre aéreo em 1977 que matou o principal compositor do grupo, Ronnie Van Zant, além dos irmãos Stevie e Cassie Gaines. Na formação atual da banda, Rossington era o único integrante genuíno a se manter na ativa. “Todos que vão aos shows sabem que o grupo não é o original. Mas eles ainda querem nos ouvir ao vivo”, disse Rossington recentemente.

Uma década depois do acidente, o grupo voltou a estrada com os músicos remanescentes, além do irmão mais novo de Ronnie, Johnny Van Zant, que assumiu os vocais. Gary se apresentava esporadicamente com a banda, pois sua saúde já estava comprometida desde 2015, quando sofreu um ataque cardíaco. Em 2021, ele foi submetido também a uma cirurgia de emergência no coração. Em 2018, a banda chegou a anunciar uma turnê de despedida, mas a pandemia fez com que a turnê fosse adiada para este ano.