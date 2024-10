Fresno celebra 25 anos de carreira com novo show em São Paulo

A banda Fresno abrirá as celebrações de seus 25 anos na sexta-feira, 18, em São Paulo, em um show que combina sucessos da carreira com as novas faixas do álbum Eu Nunca Fui Embora, lançado este ano. E as celebrações são ainda mais marcantes porque poucas bandas surgidas nos anos 2000 conseguiram se manter ativas sem interrupções ou hiatos.

Liderada pelo vocalista, compositor e guitarrista Lucas Silveira, com Vavo, na guitarra, e Guerra, na bateria, o grupo se apresenta também como um dos poucos representantes do emocore, uma versão com canções mais emotivas do rock e hardcore. O grupo, que sempre contou com participações especiais fora do rock, traz neste novo álbum como convidada especial Pabllo Vittar e Filipe Catto, além de Chitãozinho & Xororó e a banda de hardcore Dead Fish e NX Zero.

A turnê ainda tem passagem confirmada por Natal (RN), no Festival Mada, dia 19 de outubro; em Jundiaí (SP), no Clube Uirapuru, dia 26 de outubro; em Recife (PE), no Classic Hall, dia 2 de novembro; em Curitiba (PR), no Teatro Positivo, dia 14 de novembro; em Porto Alegre (RS), no Araújo Vianna, dias 15 e 17 de novembro; em São José do Rio Preto (SP), no Awê Festival, dia 23 de novembro; em Nova Iguaçu (RJ), no Rock Festival Nova Iguaçu, no dia 24 de novembro; e em Vitória (ES), no Oasis Beach, dia 7 de dezembro.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: