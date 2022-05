Fim de uma era na música: revolucionário iPod é descontinuado pela Apple

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Muito antes de plataformas de vídeo, serviços de streaming e uma infinitude de canções a poucos cliques de distância, a possibilidade de carregar uma grande quantidade de músicas no próprio bolso foi uma inovação bancada pela Apple. Em 2001, a empresa lançou o primeiro modelo de iPod sob a promessa de uma “revolução portátil da música digital”. Mais de 20 anos e algumas versões depois, superado pelos smartphones altamente funcionais, o iPod Touch, último modelo da linha, está sendo oficialmente descontinuado pela Apple, conforme anunciado nesta terça-feira, 10.

Lançado em 2007, o iPod Touch se assemelha bastante com um modelo mais básico de iPhone, com sua interface multitoque e recursos para além da música. Em 2001, o dispositivo apresentava apenas uma tela diminuta e os botões necessários para passar pelas faixas. Com design simples e moderno (marca registrada da Apple) para a época, a proposta do dispositivo era funcionar como um MP3 Player ultraportátil com capacidade para até 1.000 músicas em qualidade de CD — tudo isso pesando cerca de 150 gramas.

Tal capacidade foi, de fato, uma revolução para os reprodutores de música disponíveis no mercado àquela altura. “A música sempre fez parte do nosso cerne na Apple, e trazê-la para centenas de milhões de usuários da forma que o iPod fez impactou mais do que apenas a indústria da música – também redefiniu como a música é descoberta, ouvida e compartilhada”, disse em comunicado Greg Joswiak, atual vice-presidente de marketing mundial da empresa.

O iPod, porém, já não andava bem das pernas — e estava longe de ser prioridade de investimento da Apple. Em 2017, a empresa descontinuou outros dois modelos do produto, iPod Shuffle e iPod Nano. Em comum, os dois eram mais simplórios e não apresentavam o sistema operacional iOS, que, no modelo mais recente, permite o download de aplicativos variados. Segundo a empresa, o último modelo fabricado será comercializado enquanto durarem os estoques.