Filme sobre Bob Marley ganha trailer que mostra atentado a tiros em 1976

Bob Marley: One Love, cinebiografia que retratará a história de um dos maiores nomes do reggae, ganhou nesta quinta-feira, 6, seu primeiro trailer. O emocionante trailer mostra momentos marcantes da vida do músico, como o início da carreira, o atentado a tiros que sofre 1976 e a sua defesa pela paz.

A direção do longa é assinada por Reinaldo Marcus Green, que também dirigiu King Richard: Criando Campeãs, filme indicado a seis Oscars e vencedor de um. Bob Marley será interpretado pelo ator Kingsley Ben-Adir, que atualmente trabalha na série Invasão Secreta. Contracenam com ele nesse novo longa, Lashana Lynch, James Norton, Tosin Cole, Anthony Welsh, Michael Gandolfini, Umi Myers e Nadine Marshall.

Bob Marley: One Love tem previsão de chegar aos cinemas brasileiros no primeiro semestre de 2024 e tem roteiro assinado pelo diretor Reinaldo Marcus Green, com Zach Baylin e Frank E. Flowers. São responsáveis pela produção Ziggy e Cedella Marley, filhos do cantor e Rita Marley, esposa de Bob. Além dos nomes da família, assinam como produtores Brad Pitt, Robert Teitel, Jeremy Kleiner e Dede Gardner.

