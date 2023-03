Festival inglês dá velha desculpa após não escalar grandes nomes femininos

Com uma programação que tem apenas artistas masculinos entre os principais, o festival britânico de Glastonbury foi criticado por não escalar mulheres para os principais horários. Segundo Emily Eavis, co-organizadora do festival, há um problema na indústria musical, que há escassez de artistas femininas para atrair grandes públicos.

Elton John encerrará a edição de 2023. Arctic Monkeys será a atração do primeiro dia (a terceira vez no festival) e Guns N’ Roses no segundo dia. Segundo Eavis, o Guns foi contratado porque uma atração feminina confirmada anteriormente mudou seus planos de turnê, mas recusou a citar nomes. De acordo com uma reportagem do jornal britânico The Guardian, os fãs esperavam que Taylor Swift fosse a atração principal do ano, já que ela havia sido anunciada em 2020, mas o evento foi cancelado devido à pandemia.

A cantora Lizzo está na programação. A apresentação da artista, porém, será antes do Guns N’ Roses. “Ela poderia ser a atração principal”, disse Eavis ao jornal. “Muitos artistas poderiam. Mas o espaço já havia sido prometido a outra pessoa”, completou. Ainda segundo ela, a indústria da música precisa investir em mais mulheres para criar futuros headliners. Rihanna e Madonna, por exemplo, nunca tocaram no festival.

Eavis, no entanto, afirmou que o festival está focado em equilibrar a conta, não apenas sobre gênero, mas sobre todos os aspectos da diversidade. Das atrações anunciadas até agora, 46% não são brancos e Wizkid será a atração principal de um dos palcos.