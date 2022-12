Festival do Futuro: confira a programação completa de todos os shows

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Organizado pela primeira-dama Janja, o Festival do Futuro reunirá no dia 1º de janeiro diversos artistas em Brasília para celebrar a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Foram montados na Esplanada dos Ministérios dois palcos, batizados em homenagem às cantoras Gal Costa e Elza Soares, que morreram em 2022.

A programação completa das atrações foi divulgada e os festejos deverão começar às 10h. Haverá uma pausa às 13h30, quando começa a cerimônia de posse, que será transmitida pelos telões do palco. Os shows serão retomados às 15h30 e deverão ir até as 3h30 do dia 2 de janeiro.

Confira a programação completa:

10h – Cortejo De Manifestações Populares

11h (Palco Elza Soares) – Espetáculo Brasília de Todos os Ritmos

12h30 (Palco Gal Costa) – Show Kleber Lucas Convida: Clóvis Pinho, Leonardo Gonçalves, Mn Mc E Sarah Renata

15h50 (Palco Gal Costa) – Show Juliano Maderada e Banda

18h30 (Palco Elza Soares) – Show Futuro Ancestral: Com Drik Barbosa, Marissol Mwab, Ellen Oléria, Fioti, Gog, Rael, Rappin Hood, Salgadinho E Gog

19h40 (Palco Gal Costa) – Show Outra Vez Cantar: Com Alessandra Leão, Chico César E Geraldo Azevedo, Fernanda Takai, Francisco El Hombre E Luê, Flor Gil, Johnny Hooker, Lirinha, Marcelo Jeneci, Odair José, Otto, Paulo Miklos, Tulipa Ruiz E Thalma De Freitas

20h55 (Palco Elza Soares) – Show Amanhã Vai Ser Outro Dia: Com Aline Calixto, Fernanda Abreu, Jards Macalé, Maria Rita, Martinho Da Vila, Paula Lima, Leoni, Renegado, Rogeria Holtz, Teresa Cristina, Romero Ferro, Zélia Duncan E Delacruz

22h50 (Palco Gal Costa) – Show Baianasystem convida: Margareth Menezes

00h10 (Palco Elza Soares) – Show Gaby Amarantos Convida: Aíla, Kâe Guajajara E Jaloo

01h10 (Palco Gal Costa) – Show Duda Beat Convida: Almerio, Doralyce, Luedji Luna E Zé Ibarra

02h10 (Palco Gal Costa) – Show Pabllo Vittar Convida: Lukinhas E Urias

03h10 (Palco Elza Soares) – Valesca Popozuda Convida: Mc Marks E Mc Rahell