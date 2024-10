Fantastic Negrito retorna ao Brasil para show único em outubro

Giro VEJA - quarta, 2 de outubro

Na reta final da campanha, Lula cancela live com Boulos

O presidente Lula cancelou a participação na live que faria nesta quarta-feira com o candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL, após enfrentar problemas no voo de volta do México. Essa é a segunda vez que o petista cancela uma agenda com o deputado federal e isso tem gerado um clima de tensão. A reta final da campanha eleitoral e a repatriação de brasileiros no Líbano são destaques do Giro VEJA.