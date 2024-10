Família lamenta morte de Liam Payne: ‘Para sempre em nossos corações’

A família de Liam Payne, que morreu nesta quarta-feira, 16, em Buenos Aires, se pronunciou sobre a morte do cantor pela primeira vez. Em nota enviada à BBC, os familiares do ex-membro do One Direction disseram estar “de coração partido”. “Liam vai viver para sempre em nossos corações e vamos nos lembrar de sua alma gentil, divertida e corajosa. Estamos apoiando uns aos outros da melhor forma que podemos e pedimos privacidade e espaço neste momento horrível”, diz o texto.

De acordo com o jornal La Nacion, o artista de 31 anos foi encontrado morto após cair do terceiro andar do hotel em que estava hospedado em Palermo, em Buenos Aires. Segundo informações iniciais, a polícia argentina foi acionada no local para conter “um homem agressivo que parecia estar sob efeito de drogas ou álcool”, e as autoridades confirmaram o óbito logo em seguida. O cantor destruiu o quarto de hotel onde dormia antes de cair. Ele deixa o filho Bear, de 7 anos, fruto do antigo relacionamento com a cantora Cheryl Cole.

Quem foi Liam Payne?

Nascido em 29 de agosto de 1993 em Wolverhampton, no Reino Unido, Payne ficou famoso na adolescência em 2010, após entrar no reality show musical The X Factor, programa em que foi selecionado pelos jurados para formar a boy band One Direction, junto com Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik — e se tornou um dos maiores grupos musicais do final da década de 2010 até 2016, quando a boyband se separou e todos seguiram carreiras solo. Entre os hits da banda estavam o single de estreia What Makes You Beautiful e outras músicas como You and I, Story of My Life, Night Changes e Live While We’re Young.

Filho de Geoff e Karen Payne, Liam pretendia ser corredor, mas começou a se interessar pelo canto na escola. Aos 12 anos, começou a fazer um curso de artes cênicas, depois começou a praticar canto, piano, violão e guitarra. Em sua vida pessoal, Payne namorou a modelo britânica Sophia Smith de 2013 a 2015.

Após o fim do One Direction em 2016, Liam lançou o seu primeiro single a solo, Strip That Down, em maio de 2017, e seu primeiro disco solo, LP1, foi lançado em 2019. Em 2021, Liam Payne se apresentou em uma festa de 15 anos em Goiânia, no aniversário da filha de um fazendeiro. Em 2023, ele se apresentaria no Brasil no festival The Town, mas cancelou a apresentação — e sua agenda em outros países da América do Sul, após sofrer de uma infecção renal e acabou substituído por Joss Stone.

