“Idignado”: Frejat é expulso do palco por equipe de Lenny Kravitz; assista

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O que era para ser uma noite de celebração neste sábado, 23, para o cantor e guitarrista Frejat, de 62 anos, se tornou em um vexame e um desrespeito com o artista brasileiro. Escolhido para fazer o show de abertura do show de Lenny Kravitz, no Allianz Parque, em São Paulo, o músico teve o som de seus equipamentos desligados pela equipe do guitarrista americano enquanto executava seu maior clássico Pro Dia Nascer Feliz, a última música do set. A VEJA, o empresário de Frejat, Rafael Borges, resumiu o sentimento na banda: “Indignação com a falta de respeito”.

Em suas redes sociais, Frejat também se pronunciou sobre o ocorrido: “Indignado com o desrespeito que sofri ontem no fim do meu show de abertura da apresentação de Lenny Kravitz no Allianz Parque em São Paulo, venho agradecer o carinho e o apoio do público presente que aplaudiu e cantou em cena aberta a canção que estava sendo tocada, essa que seria a última do meu show. Agradeço também todas as postagens de apoio e indignação pelo ocorrido. Muito obrigado de coração. A gente se vê por aí”, escreveu o músico. Os músicos da banda de Frejat também ficaram indignados com o ocorrido e também reclamaram sobre a expulsão.

Num primeiro momento, Frejat não pareceu notar que o som da plateia havia sido desligado porque, provavelmente, o som de retorno do palco ficou ligado. Quando começou a se despedir do público, os técnicos de Lenny Kravitz entraram no palco fazendo gestos grosseiros para que Frejat e banda deixassem o local. O músico, visivelmente incomodado, ainda tentou agradecer mais uma vez, mas uma pessoa quase o empurrou. No público, ouviu-se vaias pela atitude de Lenny Kravitz enquanto parte da plateia gritava: “Frejat, Frejat, Frejat”.

Ao longo de uma hora de apresentação, a banda entregou um setlist repleto de hits, como Puro Êxtase, Ideologia, Malandragem, Codinome Beija-Flor e Exagerado.

Procurada pela reportagem de VEJA, a assessoria de imprensa do evento não se pronunciou até a publicação dessa reportagem.

Podre o que a equipe do Lenny Kravitz acabou de fazer com o Frejat. Desligaram som dele no meio da última música e tiraram ele do palco pelo braço. Que vergonhoso! pic.twitter.com/ixFqtBtQJX — Dri Spaca (@drispaca) November 23, 2024

Desligaram o som do Frejat na última música e o público agora tá puto… eles saíram do palco super bravos. pic.twitter.com/7H4q1SBXzT — felipe (@stateoffelipe) November 23, 2024