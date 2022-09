Falha na segurança do Rock in Rio: fã entra com sinalizador em show

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A revista do público do Rock in Rio deixou passar uma pessoa portando um sinalizador de fumaça nesta nesta quinta-feira, 8. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que um fã acendeu o artefato durante o show do The Offspring no momento em que a banda americana performava Pretty Fly (for a White Guy). Apesar da segurança do festival barrar objetos cortantes, como espelhos, e até facas, principalmente após a denúncia de casos em que pessoas foram assaltadas sob ameaça de arma branca, sinalizadores têm escapado da vigilância. Na semana passada, relatos no Twitter indicaram que houve uso de sinalizador no show da banda Bullet for My Valentine, no dia 3. Confira:

Sinalizador no meio da plateia durante o show do Offspring no Rock in Rio. pic.twitter.com/WnpFlgBxip — Igor Miranda (@igormirandasite) September 8, 2022