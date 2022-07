Fã testa a paciência de Gal Costa – e reação da cantora viraliza

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Gal Costa teve sua paciência testada neste domingo, 25, quando um fã levou vários discos da cantora para que ela autografasse no camarim de sua apresentação no Festival de Inverno de Garanhuns, em Pernambuco. A artista assinou a capa de pelo menos 12 discos de vinil, e sua reação viralizou nas redes sociais. Com calma, mas respirando fundo, Gal dirigiu olhares de cansaço e exasperação para o alegre Ezequiel Bezerra, que compartilhou os momentos em seu Instagram.

Nos Stories, o jovem também publicou outro vídeo com Gal. “Gente, eu tô muito nervoso, tô com Gal aqui do meu lado e tô tremendo. Tô gravando aqui de lembrança porque é um momento único na minha vida. Eu tenho dois sonhos na minha vida, um é passar na OAB e o outro era conhecer Gal”, se declarou o admirador. “Agora passa na OAB, essa é importante. Beijo grande”, disse a estrela da MPB. “Você é incrível. Muito obrigado pelo carinho e pela paciência comigo”, escreveu Bezerra em uma das legendas.

Aos 76 anos, Gal Costa enfrentou assim um dilema clássico das estrelas da música, entre ser simpático a toda prova ou dar um chega pra lá quando a tietagem se revela inconveniente – uma reação perfeitamente humana, mas pode facilmente ser tachada de estrelismo arrogante nas redes. Nesse caso, o fã era tão folgado que Gal teria todas as justificativas do mundo para se irritar. Mas ela preferiu não arriscar. Após dois anos de pandemia, a cantora se soma aos artistas às voltas com admiradores sem noção, como aconteceu igualmente com Roberto Carlos, que recentemente perdeu a paciência e mandou um fã que berrava próximo ao palco calar a boca durante um show seu no Rio de Janeiro.

Confira:

Gal Costa chegando em casa assim depois da padrão ter feito ela assinar 928376282 discos pic.twitter.com/lNCYtlTjuN — me chama de polly 🧚🏼 (@eltonoliverr) July 25, 2022

A gal costa vendo a bicha chegar com toda a discografia pra ela autografar pic.twitter.com/PYyrgJV13l — Mamadeira de pirocloroquina 🏳️‍🌈 (@rickirodrigues) July 25, 2022

fiz assessoria de imprensa do show "recanto" da gal costa em bh, lá em 2013. no dia de acompanhá-la nas entrevistas, eu levei o disco "gal tropical" na mochila, mas não tive coragem de pedir autógrafo. achei essa bicha mto doida. a gal é uma das pessoas mais mal humoradas da mpb. https://t.co/7IkVwW3heQ — sosti (@sosti) July 25, 2022

