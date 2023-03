Fã que veio dos EUA e horas na estrada: os perrengues para (não) ver Drake

O clima não estava dos melhores no autódromo de Interlagos neste domingo. Com o cancelamento de última hora do headliner Drake, que encerraria o Lollapalooza nesta noite, os fãs do canadense que optaram por manter o ingresso transitavam pelos palcos aproveitando as outras atrações do evento, mas a decepção com a ausência do ídolo era latente. “Sou fã da música dele ainda, mas não dele como artista. Ele desrespeitou o Brasil pela segunda vez. É muita falta de respeito”, disse Lígia Clemente, que que mora nos Estados Unidos e mudou a data da vinda ao país por causa do cantor. “Eu ia vir em fevereiro e acabei vindo em março para ver ele com a minha irmã”, explicou ela.

Lígia não era a única infeliz. Ao lado dela, a amiga Fernanda Romão usava uma camiseta com a frase “fuck Drake” (f***-se Drake) pintada de maneira improvisada na parte da frente. Questionada se era fã do canadense, Fernanda não hesitou: “Depois de hoje, não mais”, declarou ela, que assistiu à apresentação do rapper no Rock In Rio, em 2019, quando ele vetou a transmissão do show e entregou versões reduzidas das canções. “Passei o maior perrengue. Acordei cedo, assisti ao show sozinha. Foi legal, mas deu o maior b.o. Ele ainda trocou a letra da música para zoar a gente. E aí hoje simplesmente não veio”, disse ela.

Reunidos na frente do palco principal, um grupo de sete fãs lamentava o cancelamento enquanto assistia ao show do rapper Rashid. Vindos de diversos locais do país, os amigos fazem parte de um grupo dedicado a Drake no whatsapp, com mais de 200 pessoas. “Tá todo mundo triste, decepcionado. Sou fã dele desde 2009 e não esperava por isso. Sabia que não seria um show completo, de uma hora e meia, mas pensei que ele fosse ao menos comparecer.”, disse Giovana Vital, que veio de Brasília e gastou mais de 2 000 reais para ver o cantor. Quem também enfrentou a estrada foi Vanessa Deodato. “Saí de Manaus na sexta às dez da noite e cheguei em São Paulo no sábado às dez da manhã. Era um sonho”, disse ela. “Agora que estou aqui, vou tentar curtir os outros shows e fazer valer a pena”.

Decepcionados com o cancelamento repentino, e com a indiferença de Drake ao Brasil, os fãs repensam agora a relação com o ídolo. Giovana comparou a sensação a um divórcio, e Vanessa ainda não decidiu se seguirá em busca do sonho de finalmente ver o rapper ao vivo. “Ele não merece. Vai ter que fazer muito pra compensar”, disse ela. Há, no entanto, quem consiga achar espaço para o riso em meio à decepção, como Gabriel Henrique, de São Paulo, que têm até uma tatuagem dedicada ao canadense. “Eu não aguento mais passar pano, mas vou continuar passando. Quem nunca encheu a cara e meteu um atestado no dia seguinte? O problema é que o atestado dele custou mil reais pra cada um”, brincou ele.