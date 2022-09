Fã ganha guitarra do Green Day depois de tocar com a banda no Rock in Rio

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O show do Green Day nesta sexta-feira, 9, no Rock in Rio, foi repleto de surpresas. Depois da banda permitir um pedido de casamento no palco, o grupo convidou em seguida, durante a música Knowledge, uma fã para tocar guitarra com eles. A escolhida foi a gaúcha de Canela, Natália Blankenheim, de 27 anos, que levou uma faixa pedindo para tocar com eles: “Eu sei as três notas”, dizia o cartaz.

A surpresa, no entanto, ficou para o final da apresentação, quando Billie Joe presenteou a fã com a guitarra. Logo depois da apresentação, no gramado, Natália postou em seu Instagram a foto com o instrumento, porém com um novo problema: ela brincou que agora terá pagar uma mala extra para voltar para sua cidade natal com a guitarra.

A fã foi uma das primeiras a chegar na Cidade do Rock e ficou na grade aguardando por mais de dez horas até o início da apresentação. Natália sabia que o Green Day costumava chamar um fã para tocar com eles durante a música e se preparou para o momento. Mas no palco, ela mal conseguiu disfarçar o nervosismo.

O homem é viciado em chamar fã pra brilhar no palco ✨#GreenDayNoMultishow #RockinRioNoMultishow pic.twitter.com/Ex9T85lQ2l — Multishow 🤟 (@multishow) September 10, 2022