Ex-baixista do Nirvana funda novo partido e disputará presidência dos EUA

Subgênero do rock, o grunge, surgido no estado de Washington, nos Estados Unidos, teve como inspiração máxima o punk e a cultura do “Faça Você Mesmo”. Foi com essa ideia na cabeça que o ex-baixista do Nirvana, Krist Novoselic anunciou sua candidatura à presidência dos Estados Unidos e a fundação de um novo partido, Cascade Party of Washington. O anúncio foi feito em um show em Aberdeen, em Washington, cidade natal de Kurt Cobain (1967-1994), com seu novo grupo, o Bona Fide Band, que conta com o baterista Mark Pickerel, do Screaming Trees.

O membro fundador do Nirvana enfrentará uma corrida praticamente impossível pela presidência do país, já que o partido ainda não preencheu todos os requisitos para ser reconhecido oficialmente, entre eles, recolher assinaturas de eleitores apoiando sua criação. É aí que entra a série de shows que o baixista vem fazendo no estado, onde ele toca músicas de sua carreira solo e também covers do Nirvana.

O músico, no entanto, afirmou que não tem, realmente, a intenção de ser o próximo líder da nação, mas está fazendo isso apenas para auxiliar o partido a se estabelecer, já que são necessárias 1.000 assinaturas para concorrer nas eleições e a formação de uma chapa para concorrer nas eleições.

https://x.com/CascadeParty/status/1803603233006559468

https://x.com/CascadeParty/status/1798064058035540271

