Eric Clapton anuncia novo show em São Paulo em local menor e intimista

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O guitarrista Eric Clapton anunciou nesta terça-feira, 28, um show extra e intimista em São Paulo, em 28 de setembro, no Vibra São Paulo. A apresentação será um dia antes do show no estádio Allianz Parque. O músico fará no total quatro apresentações no país. Em 24 de setembro, em Curitiba, na Ligga Arena (Arena da Baixada), e em 26 de setembro, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. A abertura de todas as apresentações serão feitas pelo guitarrista Gary Clark Jr.

Estas serão as primeiras apresentações de Clapton no país em mais de uma década: a última passagem do artista por aqui aconteceu em 2011, quando ele fez dois shows no Rio de Janeiro, uma apresentação em São Paulo e outra em Porto Alegre. Anteriormente, o artista já havia estado no Brasil em 1990 e em 2001.

Para o show intimista na Vibra São Paulo, no dia 28 de setembro, a pré-venda para clientes com cartão Santander começa no dia 4 de junho às 10h e vai até 6 de junho às 8h. A venda para o público geral começa no dia 6 de junho às 10h, em livepass.com.br

SERVIÇO

São Paulo, Brasil – Show Extra

Data: Sábado, 28 de setembro de 2024

Local: VIBRA São Paulo

Abertura dos portões: 18h30

Início do show Gary Clark Jr: 20h

Início do show Eric Clapton: 21h30

Classificação Etária: 16 anos desacompanhados. Menores de 16 anos somente acompanhados de pais ou responsável legal.

Pré-venda para clientes cartão Santander: 04 de junho de 2024 às 10h

Venda geral a partir de: 06 de junho de 2024 às 10h

Vendas em: livepass.com.br/artist/eric-clapton/

Continua após a publicidade

Setores e preços*:

Pista Única: R$1.700

Pista Única meia-entrada: R$850

Camarote 1: R$2.200

Camarote 1 meia-entrada: R$1.100

Camarote 2: R$1.700

Camarote 2 meia-entrada: R$850

Plateia Superior 1: R$530

Plateia Superior 1 meia-entrada: R$265

Plateia Superior 2: R$460

Plateia Superior 2: R$230

Plateia Superior 3: R$400

Plateia Superior 3 meia-entrada: R$200

Plateia Superior Visão Parcial: R$280

Plateia Superior Visão Parcial: R$140

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial