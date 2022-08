Em show nos EUA, Roger Waters exibe nome de Marielle Franco em telão

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O ex-baixista do Pink Floyd e ativista político, Roger Waters, de 78 anos, está homenageando em sua nova turnê, This is Nota a Drill, defensores dos direitos humanos ao redor do mundo. O nome da vereadora carioca Marielle Franco, assassinada a tiros em 2018 com seu motorista Anderson Gomes, está sendo lembrado nos shows do músico. Em um imenso telão, Waters exibe o nome da política com as informações: “Localização – Rio de Janeiro. Crime – criticar policiais. Pena – morte”.

Quando Waters fez show no Brasil em 2018, ele também exibiu o nome da vereadora no show no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, além de usar uma camisa escrita: “Lute como Marielle Franco” e convidou ao palco a filha e a viúva de Marielle. Na ocasião, o show ocorreu poucos meses antes das eleições presidenciais que elegeram Jair Bolsonaro. O músico chegou a ser vaiado pelo público e Bolsonaro entrou com um pedido no TSE para cassar a candidatura de Fernando Haddad.

Para evitar novas vaias, o músico passou a exibir uma nada sutil mensagem antes de seus shows: “Se você é uma daquelas pessoas que diz: ‘eu amo Pink Floyd, mas não suporto as mensagens políticas’, seria bom você cair fora e ir para o bar”.

MARIELLE GIGANTE! Nossa querida Marielle Franco está sendo lembrada na nova turnê de Roger Walters nos EUA. O nome de Mari aparece em projeções durante o show, junto com outros defensores de Direitos Humanos. Valeu, @rogerwaters!#MariellePresente #QuemMandouMatarMarielle pic.twitter.com/3edUwNYCeS — PSOL Carioca (@PsolCarioca50) August 3, 2022