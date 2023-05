Em apresentação de gala, Alicia Keys repete dueto com Iza em São Paulo

A cantora e pianista americana Alicia Keys repetiu na noite desta sexta-feira, 5, no Allianz Parque, em São Paulo, um dueto com a brasileira Iza durante sua turnê pelo país. Antes, ela já havia se apresentado no Rio de Janeiro.

No palco, a novaiorquina cantou em português Dona de Mim, o maior hit de Iza. Juntas elas interpretaram também a faixa Un-Thinkable (I’m Ready). A brasileira, que estava visivelmente emocionada, agradeceu o convite, mas quase não falou com a plateia. Outra brasileira, a baiana Luedji Luna, aliás, já havia ocupado o palco antes, com o show de abertura.

Com uma apresentação de gala, mas sem firulas e extremamente bem executada, Alicia não deixou o clima no estádio esfriar. O show, no entanto, foi pensado para locais fechados, tanto que o gramado do Allianz foi preenchido por cadeiras numeradas e os telões eram bastante simples. Por causa disso, o público sentado nos anéis superiores pode ter sentido que a apresentação foi mais distante. O sentimento, no entanto, foi mitigado por um pequeno palco montado na parte de trás do gramado, mais próximo do público.

Muito simpática, Alicia quebrou o gelo logo na primeira canção, Nat King Cole, quando pediu para as 21.000 pessoas presentes ficarem de pé e cantar com ela. Um detalhe bacana foram as câmeras instaladas na altura das teclas do piano, que permitiram acompanhar o dedilhar de Alicia a cada canção. Outro momento divertido foi quando Alicia se apresentou em um palco no meio da plateia. Ali, rodeada por três teclados, ela comandou o espetáculo sozinha, sem banda, fazendo todos os arranjos de suas músicas e brincando com os fãs. Neste momento, ela tocou duas versões das músicas Skydive, Is It Insane e Only You e perguntou para o público quais eram as melhores. A primeira versão foi executada no teclado e a segunda remixada em ritmo dub.

Dona de 15 prêmios Grammy, Alicia pode se gabar de ter um repertório formado por inúmeros hits. No show, ela interpretou faixas como A Woman’s Worth, Empire State of Mind (Part II), Girl on Fire, Fallin’ e Like You’ll Never See Me Again. Os shows fazem parte da turnê Alicia + Keys World Tour. Depois do Brasil, a cantora se apresenta na Argentina, Chile, Colômbia e México.

