Elton John vai ao teatro e diz que cegueira o impediu de ver o palco

O cantor Elton John, de 77 anos, surpreendeu o público durante a estreia da peça O Diabo Veste Prada: O Musical, em Londres, neste domingo, 1, ao subir no palco para agradecer às pessoas e contar que não conseguiu enxergar a peça. A exibição foi beneficente para o Elton John Aids Foundation.

“Perdi a visão e não consegui ver a apresentação, mas gostei de ouvi-la”, disse ele, segundo uma reportagem do jornal britânico The Independent. “Não consigo ir a muitas estreias porque, como vocês sabem, perdi a visão. Então, é difícil para mim ver. Mas adoro ouvir e, cara, soou muito bem esta noite”, ele disse. Entre outros famosos que compareceram à estreia, estava Anna Wintour, apontada como inspiração para a criação da personagem Miranda Priestly.

Na semana passada, Elton John revelou em entrevista ao programa Good Morning America que perdeu a visão do olho direito e que a visão do olho esquerdo também não está muito boa. O músico, que se aposentou dos palcos, também sofre de severas dores no quadril, após uma queda em 2023. “Já faz quatro meses que não enxergo”, disse. Elton, no entanto, não perdeu as esperanças e disse estar confiante de que tudo ficará bem. “Estou um pouco limitado. Consigo fazer essa entrevista, mas não sei se conseguiria entrar no estúdio e gravar. Não consigo ver nem mesmo uma letra”, afirmou o músico, justificando porque seu novo álbum ainda não foi lançado.

Ele disse ainda que já retirou as amígdalas, o apêndice, a próstata e fez cirurgia nos joelhos e nos quadris. “Não restou muito de mim”, brincou. O artista concedeu a entrevista para falar do lançamento do documentário Elton John: Never Too Late, com estreia prevista para 13 de dezembro, no Disney+. O filme relata a vida do músico, desde o sucesso nos anos 1970 e 1980, a produção dos hits que o consagraram, a vida em família e o vício em drogas.