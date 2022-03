Doc do Oscar resgata “Woodstock negro” apagado pelo racismo

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira desse blog, para o bem ou para o mal

Em agosto de 1969, enquanto o festival de Woodstock levava cerca de 400 000 pessoas para uma isolada fazenda em Bethel, no interior do estado de Nova York, outro festival igualmente grande ocorria na mesma data, de graça, em pleno Harlem, na cidade de Nova York – e foi prestigiado por cerca de 300 000 pessoas. Se o primeiro entrou para a história como um dos marcos da contracultura, o segundo, o Harlem Cultural Festival, foi completamente esquecido. O motivo é o mesmo que aflige os negros desde sempre: racismo.

Em uma revisão histórica sem precedentes, o músico e jornalista musical Ahmir Khalib Thompson, o Questlove, recuperou as imagens daquele histórico festival, guardadas por 52 anos em um porão empoeirado, e lançou o documentário Summer of Soul (…ou Quando a Revolução Não Pôde Ser Televisionada), indicado neste ano ao Oscar de melhor documentário. O filme está em cartaz no Espaço Itaú de Cinema, em São Paulo, e também no serviço de streaming da Telecine.

Questlove teve acesso a mais de 40 horas de filmagens feitas por Hal Tulchin, que registrou durante seis semanas, entre junho e agosto de 1969, no Mount Morris Park, apresentações gratuitas de gigantes como como B.B. King, Stevie Wonder, Nina Simone, Sly and the Family Stone, The Fifth Dimension e outros expoentes da música negra americana. Grande parte da plateia era formada por negros e a segurança do evento foi feita pelo Partido dos Panteras Negras, já que organizadores não podiam contar com a ajuda da polícia – exceto se fosse para a repressão.

Embora o ano de 1969 tenha sido um dos mais importantes na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, o que se vê na tela vai além do ativismo puro e simples: trata-se de uma celebração da vida e da cultura musical do país. Os 90 minutos de duração do documentário são entremeados pelas incríveis apresentações da época, com som e imagem excepcionalmente restaurados, além de entrevistas com os músicos – que reveem as imagens e relembram dos shows.

A luta pela igualdade social é apresentada quase que organicamente no filme. Como, por exemplo, quando o diretor cita a única vez em que um canal de TV esteve no local para fazer a cobertura. Foi no dia seguinte à chegada de Neil Armstrong à Lua, em 20 de julho de 1969. O objetivo era gravar a reação da população negra à conquista espacial. Nenhuma menção à apresentação do jovem Stevie Wonder, estrela em ascensão da Motown, que se apresentava naquele momento.

Por boas razões, o documentário é o favorito nas bolsas de apostas para levar o Oscar deste ano. A julgar pelo histórico da Academia em premiar documentários musicais, as chances de fato não são nada desprezíveis. Em 2012, o documentário Procurando Sugar Man, sobre o cantor Sixto Díaz Rodríguez, ganhou o prêmio. No ano seguinte, A Um Passo do Estrelato, sobre a história de backing vocals que acompanham estrelas das músicas levou a estatueta. Em 2016, foi a vez de Amy, filme sobre Amy Winehouse também ganhar. Finalmente, a revolução está sendo televisionada.