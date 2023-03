De Samara Joy a Kraftwerk: o line-up do novo festival de música C6 Fest

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O festival de música C6 Fest anunciou nesta quarta-feira, 1º, o line-up do evento que trará para o Brasil revelações do jazz e nomes de peso da música alternativa. Entre os nomes internacionais que assumirão os palcos em maio estão Samara Joy, Jon Batiste, Arlo Park, Kraftwerk, Underworld e Black Country New World. Tim Bernardes, Caetano Veloso, Xênia França e Terno Rei são alguns dos brasileiros que também participarão do festival. A venda de ingressos começa neste domingo, 5, com pré-venda exclusiva para clientes do C6 Bank, entre os dias 2 e 4.

Marcado para acontecer entre 19 e 21 de maio no Ibirapuera, em São Paulo, e entre 18 e 20 de maio no Vivo Rio, no Rio de Janeiro, o C6 Fest é uma parceria entre o banco digital e a Dueto Produções, responsável pela organização do festival Free Jazz, promovido no Brasil entre 1985 e 2001. A ideia é fazer uma espécie de reedição do Free Jazz, atualizando o cenário do gênero musical. “O festival sempre possui na sua concepção original, em 1985, a ideia de unir um ou dois nomes consagrados a talentos novos, inéditos, que despontavam no panorama da música mundial”, explica a produtora Monique Gardenberg.

Com nomes consagrados e outros em ascensão, o festival aposta na diversidade musical para atrair o público. Para isso, reúne artistas de dez países e quatro continentes, entre eles, Block Bassy, de Camarões; Christine and the Queens, da Franca; Kraftwerk, dá Alemanha; Mdou Moctar, do Níger; Tigran Hamasyan, conhecido como o “Hendrix do Saara”, da Armênia; além de nomes diversos do Brasil, Estados Unidos e Inglaterra.

Além dos shows individuais dos artistas, a programação também conta com um tributo a Gal Costa, cantado por Tim Bernardes; uma homenagem ao ano de 1973 na música brasileira, com Arnaldo Antunes, Tulipa Ruiz, Linn da Quebrada, Jadsa e Guovani Cidreira; e um tributo a Zuza Homem de Melo, o primeiro curador do Free Festival.

Os ingressos serão disponibilizados em diversas modalidades, de pacotes que englobam os três dias de shows com acesso a todos os ambientes (3.500 reais a inteira e meia-entrada a 1.750 reais), até ingressos por dia e limitadora a cada palco, o mais barato sai por 180 reais a inteira.