De Paralamas a Samuel Rosa, festival João Rock divulga line-up completo

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O festival João Rock, que acontece no dia 8 de junho, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, divulgou nesta terça-feira, 5, o line-up completo da edição de 2024. Com uma programação equilibrada entre bandas clássicas do rock nacional com novas atrações, a edição deste ano reforça sua vocação na música brasileira.

O evento terá dois encontros inéditos com entre Emicida e Pitty e entre Marcelo D2, Djonga e Um Punhado de Bamba. Também estão na programação shows de Paralamas do Sucesso, Samuel Rosa, CPM22, Marina Sena, Armandinho, Thiago Castanho, Marcão Britto – CBJR e Detonautas.

Nomes consagrados do rock nacional como Lulu Santos, Ney Matogrosso, Djavan, 14 Bis e Novos Baianos com Pepeu, Baby do Brasil e Paulinho Boca de Cantor, também estão confirmados. Haverá ainda um palco totalmente dedicado às cantoras, com Duda Beat, Marina Lima, Maria Gadú, Negra Li e Tássia Reis. Todas também pela primeira vez no Festival João Rock.

Novos artistas do trap, como Ebony, Ryu The Runner, Wiu, Teto e Veigh também foram escalados para o palco Fortalecendo a Cena.

“A grade deste ano é um sonho para nós, que estamos há tanto tempo defendendo a boa produção nacional. Um line-up como esse nos enche de expectativa. Talvez seja o mais incrível que o festival já teve! Estamos muito animados em conseguir viabilizar esses encontros, proporcionar ao público tanta atração inédita e reunir essas lendas. Vai ser demais!”, conta Marcelo Rocci, organizador do João Rock.

O primeiro lote de ingressos começa a ser vendido a partir desta terça-feira no site oficial do evento. Clientes Banco do Brasil terão 15% de desconto no valor da compra de qualquer setor, além de parcelamento em até 8 vezes. Os preços vão de 220 reais a 940 reais.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial