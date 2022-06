De Lulu Santos a Jão: 6 músicas para celebrar o Dia do Orgulho LGBTQIAP+

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Há 53 anos, uma batida policial no bar Stonewall Inn, no bairro de Greenwich Village, em Nova York, provocou uma reação sem precedentes da comunidade LGBTQIAP+. Normalmente, as batidas por lá terminavam em prisões e apreensão de bebidas mas, naquele dia, os clientes resistiram dando início a um confronto violento. As ruas do bairro se transformaram uma verdadeira batalha campal desencadeando nos anos seguintes inúmeros movimentos que garantiriam os direitos civis dos gays nos Estados Unidos. Desde então, a data passou a ser celebrada como o Dia do Orgulho LGBTQIAP+ para conscientizar as pessoas sobre a importância do combate à homofobia. A seguir, selecionamos seis canções brasileiras para comemorar a data.

Homem com H, de Ney Matogrosso

Um dos clássicos de Ney Matogrosso, a canção composta por Antônio Barros discute a masculinidade de maneira bastante inteligente. As performances de Matogrosso, com figurinos esvoaçantes e danças sensuais, ajudaram transformaram a canção em hit.

Gay (Interlúdio), de Gloria Groove

Um dos lançamentos mais elogiados do ano, o novo disco de Gloria Groove, Lady Leste, apenas comprovou o talento da cantora, nascida na periferia de São Paulo. A dica, no entanto, não é bem uma música e, sim, um manifesto da artista, lançado em 2017. Nele, ela diz: “Sentiu na pele bem cedo como tratam as gay / Já brigou com Deus ‘por quê me fizeste gay?'”.

Toda Forma de Amor, de Lulu Santos

Quando Lulu Santos assumiu publicamente o namoro com Clebson Teixeira, suas músicas ganharam outro significado. Um de seus maiores sucessos, Toda Forma de Amor, foi uma deles. A letra “E a gente vai à luta / E conhece a dor / Consideramos justa / Toda forma de amor” nunca fez tanto sentido.

Flutua, de Johnny Hooker e Liniker

A letra forte e pungente de Flutua ajudou a transformar a música em um hino da comunidade LGBTQIAP+ no país. Os versos “E flutua, flutua / Ninguém vai poder querer nos dizer como amar” ganharam ainda mais força com o clipe da canção, interpretado com brio pelo ator Jesuíta Barbosa.

Meninos e Meninas, de Jão

Um das maiores promessas do pop brasileiro, o cantor paulista Jão revelou recentemente ser bissexual. Na música Meninos e Meninas, ele fala que veio do interior e ainda tem muito que aprender. “Olha só, mas meu coração é grande e cabem / Todos os meninos e as meninas que eu já amei”, ele canta.

Paula e Bebeto, de Milton Nascimento

Gravada no álbum Minas (1975), a letra, escrita por Caetano, ganhou também um novo significado com o passar dos anos. Embora fale do término de namoro, ela repete insistentemente os belos versos: “Eles se amam de qualquer maneira, à vera / Eles se amam é pra vida inteira, à vera / Qualquer maneira de amor vale o canto / Qualquer maneira me vale cantar”. Mais verdadeiro, impossível.