De George Michael a Nara Leão: os melhores docs musicais do ano

Considerado o último trabalho do músico britânico George Michael, o documentário George Michael Freedom Uncut, é narrado pelo próprio artista, que morreu em 2016. No filme, ele narra sua carreira, a vida pessoal e as inúmeras controvérsias em que ele se viu envolvido. O filme, com produção do amigo de longa data David Austin, será exibido mundialmente nos cinemas em 22 de junho. Poucos dias depois, em 8 de julho, o terceiro álbum de estúdio, Older, será relançado como parte de um box que incluirá ainda um vinil de Upper, com as histórias dos bastidores das gravações e fotos inéditas.

George Michael esteve envolvido na produção do documentário até a sua morte, aos 53 anos, quando foi encontrado já sem vida em sua cama, por seu namorado Fadi Fawaz. A causa da morte teria sido insuficiência cardíaca. O documentário mostrará, inclusive, os casos polêmicos, como quando Michael foi flagrado em um banheiro público por ato obsceno e posse de drogas. Entre os entrevistados estão gigantes da música como Stevie Wonder, Elton John, Tony Bennett e Nile Rodgers, além de amigos e artistas que o admiravam, como Ricky Gervais, Mark Ronson, Liam Gallagher, Mary J. Blige, Jean Paul Gaultier, Cindy Crawford, Naomi Campbell e Linda Evangelista.

Os últimos anos têm sido bastante prolíficos no lançamento de documentários musicais. Além do filme com George Michael, relembre outros que já foram lançados recentemente:

Elza e Mané – Amor em Linhas Tortas

A cantora Elza Soares, que morreu em janeiro deste ano, é tema dessa série-documental da Globoplay, que mostra como foi seu conturbado relacionamento com o jogador de futebol Mané Garrincha. Dirigida por Caroline Zilberman, a série conta com 30 entrevistados, entre eles Chico Buarque, Caetano Veloso, Sandra de Sá e Lobão.

O Canto Livre de Nara Leão

A “musa da Bossa Nova”, a cantora Nara Leão ganhou uma série documental dividida em cinco episódios na Globoplay, que conta a história da artista por meio de entrevistas com grandes nomes da música. Entre os entrevistados estão Chico Buarque, Roberto Menescal, Paulinho da Viola, Maria Bethânia, Edu Lobo e Fagner. O cineasta Cacá Diegues, que foi casado com a cantora, e a filha do casal, Isabel Diegues, também dão depoimentos.

Erasmo 80

Com 1h20 de duração, o documentário Erasmo 80, da Globoplay, celebra os 80 anos de Erasmo Carlos, onde ele relembra sua história, fala da Jovem Guarda e da amizade com Roberto Carlos. A série foge de polêmicas, mas tem o mérito de mostrar o cantor bastante a vontade tocando em versões mais intimistas seus grandes sucessos.

The Beatles: Get Back

Neste documentário de quase sete horas de duração, dividido em três partes, disponível na Disney+, o diretor Peter Jackson teve acesso a quase 60 horas de vídeo com os bastidores da gravação do álbum Let It Be, dos Beatles. O diretor selecionou as melhores partes, restaurou a imagem e o som e entregou um resultado impressionante. Um deleite para os fãs do quarteto de Liverpool.

The Velvet Underground

O diretor Todd Haynes mostra nesse documentário, disponível na AppleTV+, o efervescente cenário underground de Nova York nos anos 1960, que moldou a banda The Velvet Underground. O documentário conta com entrevistas de arquivo com Andy Warhol, padrinho da banda, e também com John Cale, Lou Reed, Sterling Morrison e Mauree Tucker. O filme mostra como a seminal banda influenciou praticamente todas as bandas que surgiram em Nova York nos anos seguintes.