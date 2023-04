De Emicida a Tiwa Savage, festival de cultura africana reúne astros no Rio

Em sua 11ª edição no Rio de Janeiro, o Festival Back2Black promove uma longa lista de atividades: música, palestras, arte contemporânea, fotografia, teatro, moda, dança, literatura, rodas de conversa e gastronomia — tudo realizado por artistas e profissionais africanos ou afrodescendentes. De 25 a 28 de maio, a celebração homenageia os 60 anos do Dia Mundial da África, que coincide com a primeira data do festival, e o evento recrutou dezenas de notáveis figuras do Brasil e do mundo para tal. As principais atrações acontecem nos dias 26 e 27, com shows no Armazém da Utopia, centro cultural localizado em Santo Cristo, no Rio.

Com a missão principal de (literalmente) dar palco aos sons africanos, o festival investe em gêneros musicais contemporâneos e inovadores — como o afrobeats e o amapiano — novsa frentes da música eletrônica. São, ao todo, quatorze artistas do Brasil, Portugal, Nigéria, França e África do Sul, em um line-up que equilibra nomes famosos do cenário nacional, como Emicida e Iza, com figuras da música alternativa.

Os brasileiros, porém, não deixam de se entregar à proposta do festival. Iza prepara um show exclusivo para a noite, enquanto Emicida se une ao compositor e ativista português Dino d’Santiago para trazer à apresentação a musicalidade entre o R&B e os ritmos populares cabo-verdianos — como a morna, o funaná e o batuku. Da África, 4 artistas vêm aos palcos: DJ DBN Gogo, Madé Kuti, Salif Keïta e Tiwa Savage.

Confira o line-up completo:

Agnes Nunes

Chico Brown convida Mádé Kuti

DJ DBN Gogo

DJ Tamy

Emicida com Dino d’Santiago

Hodari

Iza

James BKS

Okupiluka Sound System

Salif Keïta

Sued Nunes

Tiwa Savage.

O evento ainda não conta com site oficial, mas a programação está disponível na plataforma de vendas Eventim.