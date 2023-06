De Elis Regina a Pink Floyd: festival exibe 68 documentários musicais

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O festival In-Edit Brasil, que completa 15 anos em 2023, dedicado exclusivamente a documentários musicais, exibirá gratuitamente a partir desta quinta-feira, 15, alguns dos filmes de sua programação por meio do streaming nas plataformas In-Edit TV, SPCine Play, Itaú Cultural Play e Sesc Digital. O festival vai até o dia 25 de junho e conta com 68 títulos na programação.

A programação contará com títulos nacionais e internacionais inéditos no circuito comercial e no streaming. Dentre os títulos que se destacam estão alguns sobre o punk no Brasil, reggae, lambada e também sobre o fenômeno carioca do passinho. Há ainda títulos sobre Lupicínio Rodrigues e Fausto Fawcett.

O In-Edit Brasil acontece também no formato presencial em São Paulo, de 14 a 25 de junho, nas salas CineSesc, Cinemateca Brasileira, Spcine Olido, Spcine Paulo Emílio (CCSP), Associação Cecília Cultural, Cine Cortina e Centro da Terra. Na competição nacional, os destaques ficam para os filmes Elis & Tom – Só Tinha de Ser Com Você, Miúcha – A Voz da Bossa Nova e Villa-Lobos em Paris.

A programação presencial contará ainda com filmes sobre Pink Floyd, Michael Jackson e o rapper XXXTentation.

A programação completa pode ser acessada no link https://br.in-edit.org/