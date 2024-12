De acusação de estupro a filho fora do casamento: entenda o caso Jay-Z

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Um dos homens mais poderosos da indústria musical nos Estados Unidos, o rapper Jay-Z, marido da cantora Beyoncé, com quem tem três filhos, se viu envolvido nesta semana em uma grave denúncia de estupro de uma menina de 13 anos, em 2000. Desde então, diariamente um novo fato sobre o caso tem surgido, deixando a história cada vez mais complicada.

Para entender o enrosco em que Jay-Z está envolvido, é preciso conhecer o caso do rapper Sean John Combs, conhecido como P.Diddy ou Puff Dady, que está preso desde 16 de setembro, acusado de encabeçar um escabroso esquema de tráfico sexual, extorsão, associação criminosa e promoção da prostituição. O rapper, também muito poderoso na indústria, promovia no início dos anos 2000 festas com menores de idade, nas quais coagia as mulheres a se drogarem para transar com garotos de programa, enquanto ele próprio assistia a tudo. Segundo as denúncias, diversos famosos também participaram das orgias.

Um deles, como revelado nesta semana, é justamente Jay-Z, de 55 anos. Ele foi acusado por uma mulher de estuprá-la quando ela tinha 13 anos. A alegação está no processo que acusou – e prendeu – o rapper Sean “Diddy’ Combs. O rapper é o primeiro famoso a ser incluído no processo de Combs. No processo, Carter foi apresentado como Celebridade A. Em uma declaração dada à CNN americana, Jay-Z chamou as alegações de hediondas. O efeito colateral mais notório até o momento foi sentido por Beyoncé. A musa do R&B perdeu quase 1 milhão de seguidores no Instagram devido à amizade do agora tóxico Combs com seu marido, Jay-Z.

A mulher, identificada como o nome falso de Jane Doe, diz que tinha 13 anos quando foi agredida sexualmente pelos dois músicos em uma festa após o Video Music Awards, em 2000. Ela afirma que se sentiu tonta após consumir uma bebida e foi para um quarto. Jay Z a teria estuprado primeiro e Combs em seguida.

Jay-Z, em sua defesa, está pedindo que a mulher se identifique publicamente, para que ele possa se defender corretamente. Segundo a lei americana, demandantes em processos de abuso sexual podem se manter no anonimato em algumas situações, especialmente quando há risco de retaliação pública — como em casos que envolvem celebridades. A possibilidade, no entanto, nem sempre é concedida pela justiça: em ações civis movidas contra P. Diddy, por exemplo, exigiu-se que as acusadoras revelassem a identidade.

A mais recente polêmica diz respeito a um homem de 31 anos que diz ser filho biológico de Jay-Z. Rymir Satterthwaite disse que Jay-Z jamais lhe escreveu uma carta ou respondeu suas reivindicações, seja para negar ou reconhecer a paternidade. “Se tivesse os valors de honrar e proteger as crianças, ele agiria com transparência”, disse Rymir. Ele conta que sua mãe engravidou em 1992, quando tinha 16 anos e o músico 22. Rymir entrou na Justiça pedindo o reconhecimento de paternidade em 2010, exigindo um exame de DNA. “Continuo comprometido em buscar a verdade e a justiça para mim, minha mãe e todos aqueles que merecem respostas e responsabilização”, afirmou.

