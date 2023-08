De abandono dos filhos ao divórcio: o novo calvário de Britney Spears

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A vida de Britney Spears parecia que ia voltar ao rumo após ela ter, finalmente, ficado livre da tutela do pai. O calvário da artista, no entanto, parece nunca ter fim. Na última semana, uma fonte próxima da cantora disse ao site TMZ que o casamento dela com modelo Sam Asghari havia terminado. O modelo teria terminado o relacionamento supostamente após ficar sabendo de uma traição da cantora. Mas as mesmas fontes disseram que o casamento entre eles já não estava bem desde novembro de 2021, quando Britney se emancipou do pai.

Nos últimos dias, seus filhos Jayde James e Sean Preston decidiram se mudar para o Havaí para morar com o pai, Kevin Federline. Os dois estariam com a relação estremecida com a mãe e sem vê-la há mais de um ano.

Nesse ínterim, o lançamento da bombástica biografia da cantora, The Woman in Me, foi adiado para 24 de outubro — mas não deverá trazer nenhuma informação sobre o divórcio com Asghari, por orientação de seus advogados. A obra está em pré-venda na Amazon e já é uma das mais vendidas do site.

O divórcio do casal ainda deverá render muitas brigas. Um acordo pré-nupcial feito entre eles não permitiria ao ex-marido nenhuma compensação financeira, exceto presentes dados por ela. Apesar do modelo ter assinado também um contrato de confidencialidade, Britney tem receio de que ele conte tudo o que presenciou na intimidade do casal — e estaria estudando fazer algum acordo com ele.

Após o divórcio, Britney ficou sem nenhuma rede de apoio emocional, já que ela não fala também mais com a mãe, nem com a irmã. Segundo a imprensa internacional, as pessoas mais próximas da cantora seria seu advogado, Mathew Rosengart, e seu agente, Cade Hudson. Com tantos fatos novos, em breve a artista precisará fazer uma segunda parte de sua autobiografia.

