David Sanborn, saxofonista 6 vezes ganhador do Grammy, morre aos 78 anos

David Sanborn, saxofonista americano seis vezes ganhador do Grammy cuja fama mundial foi conquistada por seu som popular que ecoava ritmos como R&B e baladas românticas, morreu aos 78 anos, no domingo, 12. A informação foi confirmada pela CNN americana. O artista morreu das complicações de um câncer de próstata, diagnosticado em 2018, mas jamais parou de se apresentar.

Se por um lado seus primeiros álbuns ficaram marcados pelas composições populares, daquelas que parecem ter saído de um comercial barato ou usadas em lobbys de hotel, seus últimos trabalhos ele focou no jazz mais tradicional, ritmo que ele adorava.

Seu principal álbum, A Change of Heart, cujas baladas pop Chicago Song e The Dream são carregadas nas batidas eletrônicas e no baixo proeminente, é até hoje uma das principais referências no que diz respeito ao som do saxofone popular. Tipo muito copiado por outros artistas ao redor do mundo, inclusive por astros como Kenny G.

Nascido em Tampa, na Flórida, Sanborn foi criado no Misouri. Seu interesse pelo instrumento surgiu após contrair poliomelite aos três anos e tocar um instrumento servia como parte do tratamento. Aos 14 anos, ele já estava tocando com grandes nomes do blues, como Albert King e Little Milton. Em sua carreira, tocou com Stevie Wonder, Rolling Stones e David Bowie. Gravou ainda com Paul Simon e James Taylor.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial