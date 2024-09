Dave Grohl, do Foo Fighters, revela que teve uma filha fora do casamento

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Líder do Foo Fighters, Dave Grohl foi às redes sociais nesta terça-feira, 10, para anunciar o nascimento de uma filha em uma relação fora de seu casamento. “Pretendo ser um pai amoroso e solidário para ela”, escreveu o músico em uma publicação no Instagram. “Amo minha esposa e minhas filhas, e estou fazendo tudo que posso para reconquistar sua confiança e merecer seu perdão. Estamos gratos pela compreensão com todas as crianças envolvidas, conforme caminhamos em frente juntos”, disse. Ele não revelou a identidade da mãe de sua nova filha.

O músico é casado desde 2003 com a modelo e produtora de televisão Jordyn Blum, com quem teve três filhas — Violet, de 18 anos, Harper, de 15, e Ophelia, de 10. As filhas mais velhas do casal desativaram suas contas nas redes sociais logo após o anúncio do pai. Grohl foi casado anteriormente com a fotógrafa Jennifer Youngblood, com quem não teve filhos. O relacionamento chegou ao fim em 1997, após o músico admitir infidelidade à ex-esposa.

