Daniela Mercury vai processar Eduardo Bolsonaro por vídeo fake

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira desse blog, para o bem ou para o mal

A cantora Daniela Mercury vai processar o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por crime contra a honra após ele ter postado recentemente um vídeo em que a cantora aparecia dizendo que “Jesus Cristo era gay, muito gay”. As falas da cantora, no entanto, foram editadas. Nas cenas originais, Daniela se referia ao cantor Renato Russo, que morreu em 1996. O vídeo também é antigo, feito há três anos.

O parlamentar – e filho do presidente Jair Bolsonaro – já apagou o vídeo do Twitter, mas a cantora conseguiu salvar as postagens. Na legenda, ele escreveu: “Cuidado! Cenas fortes. Efeitos colaterais da abstinência de Lei Rouanet. A que ponto a pessoa contaminada chega. Deus tenha misericórdia deles, eles não sabem o que falam”.

O vídeo alterado, no entanto, viralizou nas redes sociais e apenas no TikTok já foi visto quase 2 milhões de vezes. Nele, a cantora surge no Festival de Inverno de Garanhuns, em Pernambuco, em 2018. A cena editada, de 19 segundos, dá a entender que a cantora fala de Jesus, mas trata-se de três falas ditas durante o mesmo show em momentos distintos e sobre fatos diferentes.

No vídeo completo, que tem 5 minutos, a fala sobre Jesus está associada à retirada da programação do festival da peça O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu, que recriava a história de Jesus com uma atriz trans, Renata Carvalho. Daniela diz: “Censurar uma peça de teatro por convicções religiosas é um absurdo. Isso não pode ser permitido, a nossa Constituição não deixa isso, a nossa Constituição não é a Bíblia”. Na sequência, Daniela diz: “Jesus Cristo, eu sou gay. Eu sou lésbica. E daí?”.

O show continua com a artista cantando outras músicas, até que pede para a banda tocar Tempo Perdido, do Legião Urbana. Ela, então, diz. “Eu estou precisando de gente que não é careta, p****. Está chato pra ca**** esse país de me***”. Logo depois ela diz: “Meu amigo Renato Russo era gay, gay, muito gay! Muito bicha! Muito viado, sim!”.

Assista ao vídeo completo: