Coro em ‘Evidências’ de Chitãozinho & Xororó faz história no Rock in Rio

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Um dos gêneros musicais mais populares do Brasil, o sertanejo, finalmente fez sua estreia no Rock in Rio, em um show especial de Chitãozinho & Xororó com a participação de Ana Castela, Simone Mendes e Junior. O cantor Luan Santana, que estava escalado para participar, faltou alegando que o atraso da apresentação o impediria de chegar a tempo em outro show em Santa Catarina

Com 54 anos de estrada e pioneira na música caipira no Brasil, a dupla sertaneja ganhou um reforço de luxo nos arranjos com a Orquestra Heliópolis, que acompanhou toda a apresentação. A dupla apresentou no palco as canções de sua nova turnê Por Todos os Tempos, com um repertório só de clássicos, como 60 Dias Apaixonado, Sinônimos, Brincar de de Ser Feliz, Fio de Cabelo, Alô, Galopeira e, claro, o hino Evidências.

Em Galopeira, a dupla pediu ao público para acompanhá-los no longo refrão, criando um efeito bem divertido na plateia. Já Evidências, ganhou um coro que, guardadas as devidas proporções, já pode ser considerada a versão caipira daquele emocionante momento, em 1985, quando Freddie Mercury fez todo mundo cantar Love of My Life.



A ausência de Luan Santana, claro, foi sentida, mas a dupla contornou a falta com muita simpatia e estendendo a participação especial dos outros convidados. Simone Mendes cantou seu hit Erro Gostoso, Ana Castela cantou o clássico Sinônimos, cuja versão entrou para a trilha sonora da novela Terra e Paixão, além de Nosso Quadro, Solteiro Forçado e Pipoco. “Foi aqui que a Katy Perry pisou”, brincou a cantora. Junior, filho de Xororó, cantou com o pai Brincar de Ser Feliz e uma nova canção de sua carreira solo.

A estreia do sertanejo no Rock in Rio comprovou que um dos ritmos mais populares do país não foi uma escolha aleatória para o festival. Na verdade, demonstrou que é o festival que precisa do ritmo para inovar, já que para Chittãozinho e Xororó, cantar para multidões é comum. Na plateia, o público cantava todas as canções e, aparentemente, ninguém se importou de não ter rock no Rock in Rio. Que volte mais vezes.