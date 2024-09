Conheça a nova música do Offspring que homenageia os brasileiros

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A banda Offspring divulgou nesta sexta-feira, 13, seu novo single, Come To Brazil, em homenagem ao Brasil, onde eles exaltam o público nacional e citam o Corcovado, caipirinha e o churrasco. A música fará parte do novo álbum Supercharged, previsto para ser lançado em 11 de outubro.

O título faz referência aos comentários dos fãs brasileiros nas redes sociais, que sempre comentam “please, come to Brazil”. Na letra, a banda de punk rock californiana canta em inglês: “Todos os nossos fãs, bom, eles são realmente ótimos / Mas os do Brasil, eles realmente levam o prêmio/ Mandando mensagens o tempo todo, eles imploram, ‘Digam que vão / Digam que vão vir ao Brasil’ / ‘Vocês vão amar as praias, vocês vão amar os biquínis “

Esta é a terceira música lançada do álbum. Make It All Right e Light it Up, disponíveis desde julho e agosto.

